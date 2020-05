A vörös szőnyegen is jól mutatna.

Idén nincs Met-gála a koronavírus-járvány miatt, ezért egy csomó celebpillanatról lemaradunk, köztük a drága és sokszor nagyon furcsa ruhákról is. Ebben azért igyekeznek kárpótolni bennünket a hírességek, nemrég Katy Perry mutatta meg, miben szeretett volna menni a gálára, most pedig Julia Roberts is posztolt az ablakban ácsorogva.

Ebben a szettben szeretett volna menni:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Julia Roberts (@juliaroberts) által megosztott bejegyzés, Máj 4., 2020, időpont: 1:55 (PDT időzóna szerint)

