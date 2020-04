Így alakul át az alvásunk a home office idején

Aki nincs hozzászokva ahhoz, hogy otthonról dolgozzon, azt a jelen helyzet számos új kihívás elé kényszeríti. Ilyen lehet az alvás is, még ha ez elsőként furcsán is hangzik.

Azt gondolhatnánk, hogy mivel nem kell beutazni a munkahelyre, több időnk marad alvásra és lustálkodásra, ezáltal tehát kipihentebbek leszünk. Ez részben igaz lehet, csakhogy könnyű átcsúszni a másik oldalra is, miszerint ha ráérek később kelni, akkor tovább maradhatok fent – így viszont egy-kettőre megváltozhatnak az alvási szokásaink!

Ezt fokozhatja az is, hogy – kellő odafigyelés hiányában – a home office-ban nem válik ketté szorosan a munkaidő és a szabadidő. Előfordulhat, hogy este még befejezünk egy táblázatot, elküldünk néhány emailt, hogy másnap már ne legyen rá gond, elvégre „úgyis ráérünk”. Ezzel azonban csak azt érjük el, hogy az agyunk nem tud teljesen kikapcsolni és emiatt esetleg még lefekvés után is a feladatokon kattogunk.

Megfigyelhető, hogy amikor az otthonunktól távol dolgozunk, a hazaút segít abban, hogy nemcsak fizikailag, hanem egyúttal fejben el tudjunk távolodni a munkahelyünktől. De ha a munkaállomásunk az étkezőasztal, és a hazaút mindössze azt jelenti, hogy pár métert sétálunk a nappaliban, akkor nincs meg ez a fajta „kettős” távolság, ami miatt sokkal nehezebb az átállás.

Szerencsére van néhány módszer, amelyek segíthetnek abban, hogy akkor se boruljon fel az alvási rendünk, amikor home office-ra kényszerülünk. Az egyik ilyen módszer, hogy minden nap feküdjünk le és keljünk fel ugyanakkor, még akkor is, ha nagyon csábítóan hangzik még egy rész megnézése a kedvenc sorozatunkból. A másik trükk – némileg az előzőhöz kapcsolódva –, hogy az étkezések ideje is legyen állandó, mert ez szintén segít a napi rutin megtartásában. Figyeljünk arra, hogy ne igyunk több kávét, mintha az irodában tennénk, mert ez is késleltetheti az elalvást. A harmadik, hogy minden nap ugyanúgy készüljünk fel a lefekvéshez, például közvetlenül alvás előtt már ne mobilozzunk, kapcsoljuk ki a számítógépet és inkább vegyünk elő egy könyvet, ami segít az agyat is pihenő módba állítani.

És végül: még ha korlátozottak is a lehetőségeink, töltsünk el némi időt a szabad levegőn. Nemcsak felfrissülünk tőle és könnyebben elfáradunk, de a D-vitamin jó hatással van az alvásritmusunkra is.

