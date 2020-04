Ha sokkal többet alszunk, miért vagyunk mégis sokszor fáradtabbak?

Most, hogy az irodai munkák jelentős része home office-ba terelődött át, a korai kelés és a reggeli munkába rohanás helyett egy kicsit később kelhetünk, és jó eséllyel hamarabb is kerülünk ágyba, hisz úgysem megyünk sehova. Mégis sokan panaszkodnak arról, hogy hiába a szokásosnál több alvás, mert szinte fáradtabbak, mint máskor. De miért?

Napfényhiány

Bár kétségkívül testünk feltöltésének egyik legfontosabb eszköze az igazán pihentető alvás, azonban messze nemcsak az alváshiány szívja el az energiánkat, hanem például a napfény hiánya is. Mivel a javaslat az, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyjuk el a lakást, és ezt a többség igyekszik is betartani, így jellemzően jóval kevesebbet vagyunk a szabadban, nem éri bőrünket annyi napsütés, holott ez alapvető jelentőségű lenne az alvásciklusok normális működéséhez. A testnek napfényre van szüksége ahhoz, hogy a D-vitamint feldolgozza, ha pedig ez nem valósul meg, akkor óhatatlanul fáradtabbnak érezzük magunkat.

Természethiány

Nem lehet eleget hangsúlyozni: a szabályok szigorú betartásával ugyan, de muszáj időnként kimenni a zöldbe most is, és nemcsak azért, hogy „történjen valami”, hanem az egészségünk megőrzése érdekében is. Egyfelől mentálisan – a természetélmény gyakorlatilag szorongásoldóként, terápiaként működik –, ugyanakkor testileg is fontos: a természetben tartózkodás az általános energiaszintünket is megemeli, így kevésbé érezzük magunkat fáradtnak. Nem beszélve arról, hogy némi szabadtéri tartózkodás után az alvás is édesebb.

Mozgáshiány

Az előzőekhez kapcsolódva: ha az otthonlét nem áll másból, mint kanapén ücsörgésből vagy ágyban heverészésből, az nem csak a nyilvánvaló okokból – eltunyulás, hízás, mozgásszervi panaszok – miatt komoly probléma. Ha nem csempészünk elegendő testmozgást a mindennapjainkba, azzal gyakorlatilag garantáljuk a folyamatos fáradtságérzést. A mozgáshiánytól ugyanis csökken a test oxigénfelvevő-képessége, amitől idegesebbek, fáradtabbak és lassúbbak leszünk, nem beszélve a rosszkedvről. Tessék megmozdulni!

Közösséghiány

Bizony, az emberi érintkezés hiánya is fenntarthatja a folyamatos fáradtság állapotát, hiszen sokan a kapcsolatainkból, beszélgetésekből, nevetésekből nyerünk energiát. Szerencsére olyan korban élünk, amikor a kapcsolattartáshoz ezerféle eszközünk van, és aki próbálta, tudja, hogy egy jó videochat, még ha nem is olyan, mint egy hús-vér találkozó, azért nagyon is feltöltő élmény lehet.

Rossz hírek

A túl sok aggasztó hír egyfajta sokk az elmének, és bizony, a lélek is el tud fáradni. Pszichológusok figyelmeztetnek, hogy a folyamatos hírolvasás ilyen vészterhes időkben pláne rosszat tesz a mentális egészségnek, és kimerültségérzést okoz. Este különösen fontos, hogy próbáljunk elszakadni a rossz hírektől, egy csendes, békés, pozitív esti rutin az alvásminőséget is fényévekkel javítja.

