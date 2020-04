Ne higgye el, hogy ez csak az idős férfiak gondja: így ismerje fel a prosztatagyulladást

A prosztatagyulladás az 50 évnél fiatalabb férfiak esetében a leggyakoribb, az 50 évnél idősebbeknél pedig a harmadik leggyakoribb urológiai probléma

Ezt a változatos okokra visszavezethető, szerteágazó tünetekkel járó betegséget mind diagnosztizálni, mind kezelni megterhelő feladat a szakember, illetve a beteg számára is.

A nemzetközileg elfogadott és hazánkban is alkalmazott besorolás alapján a prosztatagyulladásokat különböző megjelenési formájuk alapján négy csoportba sorolhatjuk:

akut, bakteriális prosztatagyulladás

krónikus bakteriális gyulladás

krónikus kismedencei fájdalom szindróma

valamint a tünetmentes, véletlenül észlelt gyulladások csoportja

Az akut prosztatagyulladás lényegesen ritkább, így először nézzük meg azokat a tüneteket, melyek a prosztatagyulladás krónikus formáihoz társulnak:

fájdalmas vizeletürítés

gyenge vizeletsugár

maró érzés vizelés előtt, után és közben,

combokba, herékbe, hímvesszőbe sugárzó derék- és hátfájdalom

merevedési zavar és a fájdalmas magömlés

Az akut gyulladás heveny tünetekkel, fájdalommal, vizelési zavarokkal, lázzal, gyengeséggel és fejfájással jár.

Mi a megoldás?

A prosztata gyulladásos megbetegedését jellemzően antibiotikummal szokták kezelni, de a dózis attól függ, hogy akut, vagy krónikus gyulladásról beszélünk-e. Az akut megbetegedés esetében nagyobb dózisú antibiotikum szedését javasolják, 1-2 hetes időtartamig.

Krónikus prosztatagyulladásnál azonban akár több hónapig is szükség lehet gyógyszeres kezelésre. Bár kórokozót nem mindig sikerül kimutatni, a terápiás gyakorlat szerint ilyenkor is szoktak antibiotikumot javasolni, melyhez a panaszok mielőbbi enyhítésére gyulladáscsökkentőt, fájdalomcsillapítót is kap a beteg. Az eredményt leginkább a különböző készítmények kombinációi hozzák meg.

A szintetikus hatóanyagú gyógyszerek mellé, kiegészítő terápiaként, gyógynövényi készítmények széles választéka is rednelkezésre áll.

A quercetin például egy erős antioxidáns, aminek jótékony hatásai vannak. A quercetin megtalálható a sötétzöld leveles zöldségekben, a bogyós gyümölcsökben és a brokkoliban is. Hatékonyan csökkenti a gyulladásokat, így krónikus prosztatagyulladásban is segíthet, illetve enyhítheti a medencetájéki fájdalmakat. Ugyancsak hasznosak lehetnek a rozspollen-kivonatok, valamint a prosztatagyulladásban és prosztatamegnagyobbodás esetén is rendkívül kedvelt tökmag különböző feldolgozási formáit, leginkább tökmagolajat tartalmazó termékek.

Intimtorna

Bár sokan úgy gondolják, hogy az intimtorna csak nőknek való mozgásforma, ez azonban korántsem igaz. A férfiak számára ugyanúgy hasznos lehet, különösen jó hatásúak a gyakorlatok azok számára, akiknek merevedési zavaraik vannak.

Fontos tornáztatnunk a péniszünk tövét Ellátogattunk Kriston Andrea intim tornájára, ahová nemcsak nők, hanem férfiak is járnak. Annak jártunk utána, hogy prosztata gondok esetén milyen módszerek segíthetnek a férfiaknak.

A prosztatagyulladásban szenvedőknek kifejezetten ajánlott a gátizomtorna, mivel a medence izmainak megerősítése csökkentheti a fájdalmakat, enyhítheti a vizelési zavarokat, és nemcsak a merevedésre, de az ejakulációra is jótékonyan hat.

