Kylie Jenner zsinórban másodszor lett a világ legfiatalabb milliárdosa

Még mindig csak 22 éves.

Tavaly a Forbes címlapjára került Kylie Jenner, mint a világ legfiatalabb milliárdosa. Idén sem forgott veszélyben a helye, továbbra is a lista élén áll, számolt be róla a Forbes saját honlapján. A huszonkét éves Jenner tavaly márciusban került fel a milliárdosok listájára, és itt is maradt, köszönhetően annak, hogy a

Kylie Cosmetics nevű szépségápolással kapcsolatos cégének eladta az 51%-át.

A rendes listát, életkorra való szűkítés nélkül Jeff Bazos, az amazon.com alapítója vezeti.

Kiemelt kép: Instagram.com/kyliejenner