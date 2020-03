Ezért érdemes időben észrevenni a prosztatagyulladást

Gyakran az egész életminőségünkre kihat a prosztatagyulladás, holott kezdetben olykor nem is egyértelmű, hogy egyáltalán betegek vagyunk.

A prosztatagyulladás a férfiak nemi váladékot termelő szervének duzzanatával járó, számos fájdalmas és kellemetlen tünetet okozó betegsége. A prosztatagyulladásnak akut és krónikus, bakteriális és nem bakteriális megjelenési formáját különböztethetjük meg. Előbbinél hirtelen és erőteljesen jelentkeznek a tünetek, viszont krónikus nem bakteriális eredetű prosztatgyulladásnál azonban a panaszok sokkal lassabban, alattomosabban fejlődnek ki, és egyszer tartósan fennállnak, másszor időnként elmúlnak, majd megint visszatérnek. Ez utóbbi lényegesen gyakori, az esetek mintegy 90%-át teszi ki, és mivel sokszor nem könnyű felismerni a fájdalom kiváltó okát, a szaknyelvben összefoglaló néven, krónikus kismedencei fájdalom szindrómaként tartják számon.

Az akut prosztatagyulladás esetében rövid idő alatt nagyon fájdalmassá válhat a vizelés. Az ilyen, bakteriális eredetű gyulladáshoz láz, hányinger, hányás társulhat és azonnali gyógyszeres kezelésre van szükség.

Lassabban alakul ki

A krónikus gyulladás esetében viszont a fájdalom enyhébb, kevésbé erőteljes, és lassabban is alakul ki. A páciensek átmenetileg tünetmentessé válhatnak, majd ismét jelentkezhetnek a panaszaik. Emiatt sokszor időbe telik, mire a prosztatagyulladásban szenvedő beteg számára is egyértelművé válik, hogy egyáltalán kihez forduljon segítségért. A krónikus gyulladás hátterében legtöbbször nem mutatható ki sem baktérium, sem más kórokozó, de a tüneteket provokáló vagy felerősítő tényezők felderítése is időt és türelmet próbáló kihívást jelent mind a páciens, mind az orvos számára.

Mivel a betegség csak lassan rosszabbodik, sok férfi nem érzi úgy, hogy sürgősen orvoshoz kellene fordulnia. Pedig minél előbb teszi ezt meg, annál hamarabb el lehet kezdeni az okok felederítését és a tünetenyhítést.

Mivel a gyulladás, akár annak akut, akár a krónikus formájáról is van szó, a prosztata duzzanatával jár, ezért a tünetek is hasonlóak. Azonban akut esetben lényegesen hevesebbek: gyakori vizelési inger, vizeletürítési zavarok, fájdalmas, égő érzéssel járó vizelés, alhasi fájdalom, rossz közérzet, szexuális zavarok jelentkezhetnek.

Vizelési problémák

A prosztata a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és az onnan kiinduló húgycsövet öleli körül. A gyulladás miatt vagy más okból megnagyobbodott prosztata összenyomja a húgycsövet, ezért a vizelés akadályozottá válik. A gyakori vizelési inger ellenére a vizelet vékony sugárban, szinte cseppenként távozik, a hólyag pedig nem is tud teljesen kiürülni. A betegnek az az érzése, hogy állandóan pisilnie kell, mégsem sikerül megkönnyebbülnie. A folytonos inger megnehezíti az éjszakai pihenést, fáradtsághoz, kimerültséghez vezet. Nemcsak a vizelés, de időnként a székelés is fájdalmassá válhat, sőt a prosztatgyulladás gyakran szexuális problémákhoz, fájdalmas magömléshez, merevedési zavarokhoz is vezet. Az összetett és fájdalmas tünetek megterhelőek, komoly stresszt okoznak, és az életminőséget is jelentősen rontják.

Szponzorált tartalom Prosztatagyulladás tünetenyhítés ott, ahol a probléma van! A Proxelan végbélkúp az egyetlen, klinikai vizsgálattal igazolt, helyi hatású készítmény prosztatagyulladásra, amely ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van. Az ápoló hialuronsav és gyógynövények kombinációja teljessé teszik a gyógyszeres kezelést, enyhítve a vizelési zavarokat, gáttájéki fájdalmakat. A szexuális aktivitást nem befolyásolja. Vény nélkül kapható a patikában, ezért könnyű hozzájutni, fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszútávon is. A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Kiemelt kép: GettyImages