Újra megtörtént: megint széttrollkodták a gyerekek a BBC-nek adott interjút

Mikor a történelem megismétli önmagát.

Az bizonyára mindenki számára nyilvánvaló, hogy Robert Kelly 2017-ben internettörténelmet írt, mikor a dolgozószobájából adott interjút a BBC-nek. Ő az az amerikai külpolitikai szakértő, aki épp élő adásban ecsetelte az aktuális dél-koreai helyzetet, mikor megjelentek a szobában a gyermekei, akik széttrollkodták a felvételt. És ha ez nem lett volna elég, hamarosan Kelly felesége is megjelent, hogy kétségbeesetten kirángassa a gyerekeket a képből, végül a földön fekve húzva be maga után az ajtót. Az interjú tartalmára ma már senki nem emlékszik, de a videó legenda lett.

De miért érdekes ez most? Azért, mert újra megtörtént.

A Metro számolt be róla, hogy Kelly, a felesége, Jung-a Kim, és a két időközben felcseperedő gyerekük együtt ült le újra a BBC kamerái elé, hogy Kelly elmondhassa a nézőknek, hogyan érinti a hétköznapjaikat az, hogy Dél-Koreában is tombol a koronavírus-járvány. A téma komolysága mindenesetre nem hatotta meg a gyerekeket, akik látványosan végig unatkozták a bejelentkezést, a kislány, Marion egy pillanatra sem hagyta abba apja piszkálását, a fiú, James pedig egy időre ott is hagyta a családot és inkább kiment a szobából.

Kelly a bejelentkezés végén bocsánatot kért a gyerekek viselkedése miatt, mire a stúdióban ülő riporter csak annyit mondott:

Ezért az egyért soha nem kell bocsánatot kérned!

És valóban, a videót már több ezren megosztották a különböző közösségi oldalakon, és az emberek egyöntetűen imádják Kelly gyerekeinek szereplését. Alig várjuk a harmadik részt!