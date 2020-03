Singh Viki kifejezetten szereti a karantén életformát

Az énekesnő is bezárkózott otthon, de a külvilágtól való elszeparálódás nem esik nehezére. Sőt, kifejezetten látja az előnyeit is.

Mivel sokat dolgoztam luxushajón zenekarral annakidején, és volt, hogy hetekig nem láttam az eget sem, csak a hajó gyomrában tengődtem mert esetenként a fedélzeten -20 fok volt, kifejlesztettem a saját »karantén-túlélő« módszereimet! Hiszitek vagy sem, de én kifejezetten szerettem ezt az életformát, hiszen rájöttem hogyan fordíthatom a saját hasznomra azt a rengeteg időt, amit akár semmittevéssel is tölthetnék! Ehelyett elkezdtem tudatosan élni a mindennapjaimat, beosztottam az időmet, és célokat tűztem ki magam elé! Nyugodtan mondhatom, hogy a hajón töltött idők tettek azzá aki most vagyok!

– írta Singh Viki, aki néhány tippet is adott a követőinek, hogy mit kezdjenek magukkal ebben a koronavírus-járvány okozta helyzetben.

1: Fejlődj, okosodj, gyakorolj!! 2: Élj/táplálkozz tudatosan!! 3: Edz/tornázz otthon minden nap… nincs több kifogás, most erre is van időd!!! 4: Tűzz ki célokat magad elé 5: Tölts minél több időt azzal/azokkal akiket/amiket szeretsz!! Élvezd ki a közös időt! Töltődj! És NE PÁNIKOLJ!! A félelem a legrosszabb tanácsadó!!!GONDOLKODJ! Mélyedj el magadban!! kaptunk is valamit higgyétek el ettől a helyzettől: Időt és lehetőséget arra, hogy befelé tudjunk fordulni a kifele élés helyett!