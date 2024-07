Állami és privát ellátást is nyújtó „valódi” kórházat épít a Budai Egészségközpont

Komoly kórházfejlesztést jelentett be a magán és állami ellátást is nyújtó Budai Egészségközpont (BEK). Csányi Sándor OTP-vezér érdekeltsége 62 milliárdból, 2027 elején nyithat sürgősségi osztállyal, országos ügyelettel, mentőbejáróval, intenzív osztállyal új intézményt. Az állam is beszáll a projektbe 26 milliárddal.

Komoly kórházfejlesztést jelentett be a magán és állami ellátást is nyújtó Budai Egészségközpont (BEK). Csernavölgyi István vezérigazgató a projektet bemutató sajtóbeszélgetésen úgy fogalmazott, Kórházat fogunk építeni, valódi kórházat. A BEK a Királyhágó utcai telephelyét alakítja át és fejleszti teljes kórházzá. Az új kórházban állami és privát ellátás is lesz, élesen különválasztva a kettőt. A két részlegnek semmi köze sem lesz egymáshoz, teljesen szétválasztott módon fog működni, eszköz és humánerőforrásilag is – mondta a vezérigazgató. Az ellátás a legmagsabb szintű progresszivitáson valósul majd meg, ami azt jelenti, hogy lesz sürgősségi és 20 ágyas intenzív osztály, illetve mentőbejáró is. A tervek szerint 2027 elején nyílhat meg az új kórház, amely 62 milliárd forintból valósul meg. Ennek nagy része tulajdonosi tőke, de 26 milliárddal beszáll a kormány is. Az új kórház létrejöttével a Budai Egészségközpont ellátása jelentősen kibővül. 7-ről 15-re nő a műtők száma, 150-ről 250-re az ágyak, 55-ről 87 rendelők száma. Az alapterület 18 ezer nm-ről 35 500 nm-re bővül. Lapunk azon kérdésére, hogy a sürgősségi osztály magán- vagy állami ellátás keretében valósul-e meg, Csernavölgyi István azt mondta, ezt egyelőre nem látják még, többek között azért sem, mert nem lehet tudni, hogy három év múlva milyen lesz a biztosítási környezet. Azt is elmondta, hogy bár számos szakterületet lefed az ellátási paletta, szülészet nem lesz, mert a népegészségügyi problémák megoldására nyújtanak komplex ellátási struktúrát. Arra a kérdésre, hogy honnan jönnek majd az orvosok és a szakdolgozók a kórházba, Csernavölgyi István azt mondta, nincs szándék arra, hogy a privát vagy az állami szektorból szipkázzanak el dolgozókat, de hozzátette, a BEK-ben orvosok és szakdolgozók képzése is zajlik. A kórházfejlesztés mellett a BEK a járóbeteg-ellátás terén is fejleszt: a Csalogány utcában 2200 négyzetméteren 36 rendelős ellátóközpontot indítanak augusztus elején. A Budai Egészségközpont néhány évvel ezelőtt lett teljes egészében Csányi Sándor OTP-vezér cégéé. A központ nem csak magánegészségügyi szolgáltatásokat nyújt: a Királyhágó utcai központi kórházban közfinanszírozással húsz éve látják el és operálják a legsúlyosabb gerincbetegeket, és a diagnosztikus és terápiás lehetőségek széles skálája áll rendelkezésre. A BEK vezérigazgatója az a Csernavölgyi István, akit a koronavírus-járvány közepén menesztettek a székesfehérvári kórház igazgatói posztjáról. A kardiológus, korábbi kórházigazgató 2022 óta vezeti a BEK-et. Kapcsolódó CT- és MR-államosítás: lesz egy kivétel A Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó magánszolgáltatót valószínűleg nem tessékelik ki az állami ellátásból.