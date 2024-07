Milliárdossá vált Mészáros Lőrinc öccse

Magyarország leggazdagabb emberének öccse – aki üzleti tevékenysége mellett 2006 óta önkormányzati képviselő Felcsúton – a tavalyi év eredményei után 1 436 273 430 forint osztalékról döntött önmaga számára. Az osztalék kifizetése a vállalkozás likviditásától függ – azaz a döntés megvan a pénz kivételéről, csak a időzítés kérdéses – olvasható a portálon.

Mészáros János öt, felesége egy elnyert trafikkoncesszióval dicsekedhetett, miközben több száz hektár földterülettel rendelkeznek.

Mészáros Lőrinc öccse a közpénzes megbízások területén is igencsak sikeres. Cége, a Pegazus Trade Kft. korábban a Magyar Közútnak szállított munkaruhát, adaptereket, akkumulátort és útépítő gépeket is. Tavaly a cég 2,1 milliárd forintos forgalom mellett 700,1 millió forintos adózott eredményt mutatott fel, Mészáros János pedig 300 millió forint osztalékot hagyott jóvá. Ennek a vállalkozásnak a tulajdonában van a Herceghalom Interat Zrt., amelytől ugyancsak Magyar Közút vásárolt be százmilliós tételben. Itt tavaly 5,4 milliárdos bevétel és 542 millió forintos adózott eredmény mellett 400 millió forintos osztalékról döntött magának Mészáros János.

A Híd-Tám Kft. tavaly 3,4 milliárdos forgalom és 501,9 milliós adózott eredmény mellett 500 millió forintos osztalékkal is megörvendeztette a vállalkozót. A cég a Budapest–Belgrád-vasútvonal építésén is részt vesz.

Az Adept Enviro Kft. 2023-ban Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségével nyert el egy 2,5 milliárd forintos, közpénzes keretmegbízást. A cég tavaly 3,6 milliárd forintos forgalmat és 202,9 millió forintos adózott eredményt könyvelt el. Mészáros János a szabad eredménytartalék terhére 236 273 430 forint osztalékról döntött.