Palvin Barbara egy álom volt az Oscar afterpartiján

Telitalálat volt a ruhája.

A 2020-as Oscar-gála után rendezett Vanity Fair partira Palvin Barbara és párja Dylan Sprouse is hivatalosak voltak. A magyar modell egy Versace ruhában érkezett meg az eseményre, amiben annyira jól nézett ki, hogy az őt öltöztető stylist közösségi oldalán csak olvadozó hozzászólások érkeztek. Igaz, Sprouse szettje már kevésbé nyerte el a kommentelők tetszését, de Palvinba tényleg nehéz lenne belekötni.

Ráadásul a nude színű, combtőig felsliccelt estélyi elég trükkös is. Hosszú elemezgetés után sem tudjuk eldönteni, hogy Palvin Barbara most villantott-e bármit is vagy sem.

Kiemelt kép: Frazer Harrison/Getty Images/AFP