Horrorba illően rémítette meg a családot az okoscsengőt meghackelő zaklató

A walesi otthont megfigyelték a rendszeren keresztül.

Rettenetes pillanatokat élt át egy walesi család, miután hacker hatolt be a lakásuk biztonsági rendszerébe.

A Port Talbotban élő Paul Davies január 19-én nem sokkal este 7 előtt kapott egy e-mailt, amiben azt írták, valaki belépett a Ring-profiljába. A Ring az Amazon biztonsági kamerákat, videós kaputelefonokat gyártó részlege; Davieséknél egy okoscsengő van összekötve a telefonos applikációval, ami azt jelenti, hogy amikor nincsenek otthon, akkor is élőben rá tudnak nézni a bejárati ajtójuk környezetére.

A háromgyerekes apa nem foglalkozott az üzenettel, azt hitte, szokásos e-mailes csalásról van szó; de aztán pár perc múlva fura hangokat hallott. Felesége, Lianne, azt mondta, talán a kamerás bébiőrből hallatszik a fura zaj, de a férfi az utcáról érzékelte, ezért kinézett – de semmit nem látott.

Aztán 8:30-kor jött egy bizarr telefon. Davies felvette a számkijelzés nélküli hívást, a telefonban egy férfi hangja hallatszott, aki így kezdte:

Paullal beszélek?

majd azt mondta az apának, jöjjön ki a ház elé, az ajtó előtt várja. Davies kinézett az ablakon, de nem látott senkit.

Ki maga?

– kérdezte aggódva; az ismeretlen hívó pedig fenyegető hangnemre váltott: azt mondta, mindegy, hogy ő kicsoda, de Paul menjen ki, hogy szétüthesse őt.

Ha nem jössz ki, ellopom a kocsid,

– mondta a zaklató, és azt is hozzátette, hogy Davieséknek fehér az autója. Az aggódó családapa ezen a ponton lecsapta a telefont. A következő hívás azonban még aggasztóbb volt: az ismeretlen megkérdezte, miért nem megy ki Davies, ő pedig azt válaszolta, hogy nem fogja magukra hagyni az alvó gyerekeket.

Megnézhetem a gyerekeket?

– kérdezte a nyilvánvalóan beteg telefonáló, és Davies ekkor örült igazán, hogy a lakáson belülre nem szereltek fel kamerákat (a Ring beltéri biztonsági rendszert is árul). A férfi azonnal értesítette a Ringet, és a rendőrséget is: mint kiderült, decemberben adatlopás történt, így kerülhettek az ő belépési információi is illetéktelenek kezébe.

Egy hónappal ezelőtt írtuk meg, hogy egy nebraskai család Ring-rendszerébe is behatoltak, ott a hackerek a konyhai kamerán keresztül tudták figyelni a lakókat.