„Nem voltam felizgulva amikor ő igen, ezért lett vége”

A mérettel minden rendben, viszont olvasónk képtelen volt akár az orális szexnél is merevedést produkálni, szerinte ezért lett vége a kapcsolatának. Szexuálterapeuta szerzőnk ad választ az újabb levélre, és segít eligazodni abban, mi is történhet a férfi pszichéjében ha erőlteti a szexet. Ha neked is van szexuális gondod, ha szeretnél valakitől kérdezni, ha nő vagy és nem igazán érted, mi miért történik úgy az ágyban, ahogy, várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

Az önbizalomhiány aggaszt, nem a méretemmel van a gondom, hanem azzal, hogy az exbarátnőmmel gyakran megesett velem, hogy ő izgatott volna, de egyszerűen nem tudtam felizgulni. Heti négyszer-ötször szexeltünk majdnem két éven keresztül, volt, hogy napi több alkalom is adódott, persze szünetekkel. Két hónappal ezelőtt szakítottunk, igen érzékeny volt a téma, mert nem voltam felizgulva amikor ő igen, és hiába próbált engem orálisan felizgatni, arra se nagyon reagáltam. Szerintem ez is közrejátszott abban, hogy véget ért a kapcsolat.

Az olvasói levelet Gábor álnevű olvasónktól kaptuk, a merevedési problémájának több oka is lehet, ebből kettőről lesz szó a válaszban, azokról, amik a legtöbb párkapcsolatban gondokat okozhatnak.

Mit lehet tenni?

Mi teszi a férfit igazán férfivá? A legtöbben erre a kérdésre azt a választ is adnák, hogy a merevedési képesség olyan dolog, ami mindenképpen férfivá teszi. Azt, hogy milyen mértékben okoz önbizalmi problémákat a merevedés részleges vagy teljes hiánya, már egy 1994-es amerikai felmérés (Feldman: Massachusetts Male Aging Study) is rámutatott: a felmérésben résztvevő férfiak részlegesen vagy teljesen impotensek voltak, a szexuális kudarcélmény egyértelműen alacsony önértékeléssel párosult náluk. Ebben a tanulmányban azt is megállapították, hogy a merevedési zavarnak mindig van pszichés oka (és következménye is) az esetlegesen fennálló szervi okok mellett is. Ha van reggeli merevedés, és rendszeresen van, nemcsak elvétve, akkor is ki kell vizsgálni a szervi okokat, azonban szinte biztos, hogy pszichés gondok okozzák a merevedéssel kapcsolatos problémákat.

Olvasónk levele rámutat arra, hogyan alakulhat ki párkapcsolatban ilyen gond, a rendszeresen elvárt szexuális teljesítmény idővel okozhat ilyen leblokkolásokat. Ahhoz, hogy szexuális helyzetben kialakuljon a félelem attól, hogy vajon most lesz-e merevedés, tulajdonképpen egy-két kudarcélmény is elég. Megjelenik a szorongás, és mindent ural, az egész kapcsolatot, a mindennapokat, még akkor is, ha a partnernek tulajdonképpen jó és elég a szexuális élet, ha számára kielégítő akár behatolás nélkül is. Vannak férfiak, akik egyértelműen nem hajlandóak észrevenni és meghallani, ha a partner elmondja, neki így is rendben van a szex. Sőt, sokan úgy vélik, a szexuális gondok miatt lehetett vége a kapcsolatnak, pusztán csak nem mondta meg a nő az igazat, mert nem akarta megbántani az illetőt. Ezek csak feltételezések, olvasónk is csak feltételezi, hogy emiatt lehetett vége, pedig lehetséges, hogy ha a volt barátnőt megkérdeznénk erről, egész mást mondana válaszként.

A saját magunktól, vagy a társ által elvárt szex és a vágyott szex között óriási a különbség. Előbbi komoly teljesítményszorongást eredményezhet.

Amikor annyira nem vágyunk a szexre, de azt feltételezzük, hogy most muszáj lefeküdnünk a másikkal, akkor inkább ne tegyük, ne erőltessük. Ha a partner nagyon vágyik rá, akkor simogatásokkal, csókolózással kísérjük végig az ő maszturbálását – ez is rendkívül jó élményt ad, mást, mint amilyen szólóban lehet –, vagy leginkább semmilyen szexuális cselekvést ne csináljunk, hanem várjuk meg, amíg a vágy megérkezik. Ha valamiért a vágy hiánya is megjelenik, akkor erotikus novellák olvasásával, buja üzenetekkel felturbózhatjuk azt. Amennyiben több hónapja fennáll a merevedési gond és ha a vágy hiánya, esetleg a depresszív hangulat is megjelenik, akkor célszerű megkeresni egy szakembert, aki segíthet abban, hogy a szexuális élet harmonikus legyen.

Ez meg micsoda? A 24.hu blogjában szakembernek teheted fel a kérdéseidet azokról a témákról, amikről nem szívesen beszélsz másokkal, legfeljebb netes fórumokon, Facebook-csoportokban próbálsz kutakodni a válaszok után. A tanácsokat, segítséget kérő leveleket a timea.sereg@24.hu email címre vagy a szakértő weboldalán, az stterapia.hu oldalon üzenetben küldheted el, a válaszokat pedig itt, a 24.hu-n közöljük. A feladók névtelenségét természetesen garantáljuk.

Szexuálterapeuta szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta