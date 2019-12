A 2019-re több dolgot is megjósoló médium, volt egyiptomi királynő közölte 2020-as jóslatait

2019-re bejött pár jóslata, talán a jövő évre is.

Már tavaly is írtunk arról a 34 éves médiumról, Nicolas Aujuláról, aki elmondása szerint korábbi életeiben volt már egyiptomi királynő és oroszlán is. A férfi emellett jóslatokat is tett 2019-re, amelyeknek egy része be is jött: volt földrengés Kínában és Kubában is, volt londoni taxis sztrájk, és egy Justin nevű híresség botrányát is előre jelezte.

Ugyanakkor voltak olyan jóslatai is, amik nem jöttek be, Harry hercegék gyereke nem lány lett, Taylor Swiftet nem jegyezte el a párja (legalábbis hivatalosan nem jelentették még be), ahogy Nicole Kidman sem lett terhes.

Mindenesetre most 2020-as előrejelzéseit is közölte, ezekről a Mirror számolt be:

sok tüntetés lesz szerte a világon, ezek egy része globális tömegmozgalom hatására;

Donald Trump elbukja a választást, és nem fog csendben lelépni;

elbukja a választást, és nem fog csendben lelépni; Anglia focicsapata egy nagy világverseny győztese lesz (2020-ban Eb-t tartanak);

Paris Hilton bejelenti, hogy gyereke lesz;

bejelenti, hogy gyereke lesz; Lindsay Lohan botrányba keveredik;

botrányba keveredik; Jennifer Anistonnak új kapcsolata lesz;

új kapcsolata lesz; egy újabb fiatal énekesnő hal meg, akárcsak Amy Winehouse pár éve, talán a drogok és az alkohol okolható majd emiatt.

Kiemelt kép: Facebook