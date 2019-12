Megszülte babáját a transznemű férfi, akinek a spermadonorja egy nő volt

Nagy-Britanniában ez az első, hogy egy transznemű férfi gyereknek ad életet.

A 39 éves Reuben Sharpe 12 éve vált férfivá, anyai ösztönei azonban azután is megmaradtak, így hat évvel ezelőtt abbahagyta a tesztoszteron szedését abban a reményben, hogy egyszer még lehet gyereke. Ehhez nagy segítség volt neki stabil párkapcsolata Jay-jel, aki nonbináris, vagyis sem férfiként, sem nőként nem tekint magára.

Három hónappal ezelőtt pedig megszületett gyerekük, Jamie, de erről csak most számoltak be a Mirrornak. Ezzel valószínűleg Sharpe az első transznemű férfi Nagy-Britanniában, aki gyereknek adott életet.

De történetükben az is különleges, hogy a spermadonoruk egy transznemű nő volt, sőt még az orvosuk is transznemű.

Sharpe és Jay együtt tervezte a gyereket, így nagy volt az öröm náluk, mikor hat év után előbbinek újra lett havi vérzése. Ez ugyanis azt jelentette, hogy elkezdődhet a mesterséges megtermékenyítés. Spermadonornak egy transznemű nő ismerősüket kérték fel.

Végül a második próbálkozásuk járt sikerrel. Azt mondják, a terhesség alatt nagyon sokszor néztek rájuk furcsa szemmel, főleg a dagadó pocakú, szakállas Sharpe-ra, de a környékükön, Brightonban nincs ezzel problémájuk. Végül császármetszéssel született meg a csecsemőjük.

Arról is beszéltek a lapnak, hogy bár most Sharpe hordta ki a babájukat, legközelebb lehet, Jay fogja, legalábbis nyitott erre a lehetőségre. Ugyanígy próbálnak a hagyományos férfi-női, anyai-apai szerepektől is eltávolodni. Azt tervezik, hogy jövőre összeházasodnak.

