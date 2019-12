Minden, amit a prosztatagyulladásról tudni kell (x)

A prosztatagyulladás nem időskori nyavalya, inkább a fiatalabbakat és a középkorúakat érinti, de bármilyen életkorban előfordulhat. Ha krónikussá válik, jelentős mértékben ronthat az életminőségen, a gyógyulás pedig hosszú időt vehet igénybe.

A férfiak zöme csak akkor foglalkozik a prosztatájával, ha érzi, hogy valami nincs rendben.

A férfiak többsége nemigen vesz tudomást a prosztatájáról, leginkább csak akkor, amikor már baj van. Például, ha gyulladás alakul ki, és krónikussá válik, az bizony nagyon meg tudja keseríteni a mindennapokat. A prosztatagyulladás lehet akut és krónikus, illetve bakteriális, vagy nem bakteriális eredetű. A betegek 90 százalékánál krónikus, azaz tartósan, hosszú idő óta fennálló vagy visszatérően jelentkező nem bakteriális gyulladást diagnosztizálnak. A tünetei kevésbé hevesek, mint az akut prosztatagyulladásé, ám attól még elég kellemetlenek.

A krónikus prosztatagyulladás fő tünetei

Azok a férfiak, akiknek krónikus prosztatagyulladása van, jellemzően többféle szakterületen tevékenykedő orvost is felkeresnek, mire sikerül megtalálni a megfelelő gyógymódot. Az egyik lehetséges végállomás a sorban az urológia. Gyakori probléma, hogy számos urológus antibiotikumot ír fel, amely többnyire önmagában nem elegendő segítség, hiszen a krónikus prosztatagyulladásnak többféle tünete is van. Szúró, égő, feszülő érzés jelentkezhet az alhasban, ami kisugározhat a deréktájba, a hólyagba és a herékbe. Nehezített a vizelés, ami csíphet és fájhat, az állandó stressz miatt pedig szexuális problémák is adódhatnak. A gyulladást általában valamilyen szöveti sérülés okozza, ami kialakulhat fertőzéstől, allergiától, gyógyszerektől vagy valamilyen fizikai behatástól, de a gyulladás kiváltó oka nem is mindig ismert. Amíg az orvos megtalálja a megfelelő kezelési módot, a fájdalom állandósulhat, és a krónikus fájdalomtól akár depresszió is kialakulhat. A beteg ördögi körbe kerülhet, hiszen depresszió és a stressz visszahathat a gyulladásra, ami így nehezebben lohad, gyakrabban fellángolhat.

