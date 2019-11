Börtönbe kerültek a szülők, miután gyerekük belehalt a nyersvegán kosztba

Börtön vár a fiatal szülőkre, akiknek a kisfia meghalt, miután kizárólag nyers növényi koszttal etették. A VT úgy tudja, kisfiú szeptember 27-én halt meg, szülei azután hívták a 911-et, hogy úgy találták meg a gyereket, hogy hideg volt és nem lélegzett. Megpróbálták ugyan újraéleszteni a tizennyolc hónapos gyereket, de hiába, a kiérkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani. A boncolás megerősítette, hogy a gyerek halálát súlyos alultápláltság okozta: veszélyesen sovány volt, kiszáradás és zsírmáj jeleit mutatta, kezei és lába be voltak dagadva. Tizennyolc hónapos kora ellenére a gyerek alig volt több, mint nyolc kiló, ami nagyjából egy egészséges hét hónapos gyerek súlyának felel meg.

UPDATE: I've just confirmed the Cape 18-month-old who died was a little boy. The two other children found malnourished were 3 and 5-year-old girls. They are with DCF. A fourth child, an 11-year-old, was found in good health and is in the care of their biological father. @winknews

— Brooke Shafer (@BrookeWINKNews) November 7, 2019