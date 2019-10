Kanye West 1 millió dollárnyi adományt ajándékozott Kardashian születésnapjára

Kim Kardashian október 21-én ünnepelte 39. születésnapját, férje, Kanye West pedig ennek örömére egy hatalmas összegű adományt ajándékozott neki. Kereken egymillió dollárt, vagyis közel 300 millió forintot ajánlott fel Kardashian nevében négy olyan alapítványnak, akiket Kardashian eddig is támogatott.

I got amazing gifts from my whole family and Kanye for me the most amazing bags. But he also donated $1 million to my favorite charities that work so hard on prison reform on my behalf from him and the kids. This makes my heart so happy! pic.twitter.com/chNkyPRQGW

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 22, 2019