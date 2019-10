Számlás trükkel találta meg a bankkártya gazdáját a szemfüles megtaláló

Ha elveszítjük a pénztárcánkat, és benne a bankkártyánkat, az egyik első, hogy megnézzük a számlánkat, eltűnt-e róla a pénz. Így tett Tim Cameron is, aki pénzmozgást is tapasztalt, négyet is, de ő ezek miatt éppenhogy fellélegezhetett – számolt be róla a Verge.

Mind a négy tranzakció egy pennyről szólt, pontosabban az csak az eszköz volt, hogy átmenjen az üzenet Cameronnak Simontól.

Az átutalások között az első kettő közleményében az állt:

I just lost my wallet on the way home from work. I didn't have much identifying info in there so a good Samaritan got in touch with my via my… bank account 🤯

4x transfers of £0.01 each with a reference up to 18 chars pic.twitter.com/RVK8I1ZctQ

— Tim Cameron (@Timcammm) October 14, 2019