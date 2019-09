Stadiont akar elnevezni magáról a BangBros pornóoldal, a tervezett név pedig kicsit sem ártatlan

A cég tízmillió dollárt fizetne, hogy az ő nevük legyen Miami Heat kosárlabdacsapat otthonán.

A floridai Miamiban működő pornófilmes cég, a BangBros bejelentette, hogy készek tízmillió dollárt fizetni azért, hogy az ő nevük legyen a Miami Heat kosárlabdacsapat stadionján. A cég Twitter-oldalán csütörtökön közzétett bejelentés szerint évente egymillió dollárt adnának, hogy tíz éven át az ő nevük virítson a stadionon.

A létesítményt 1999-es felavatása óta az American Airlines szponzorálta, de az amerikai légitársaság tavaly bejelentette, hogy már nem akarnak ezért többet fizetni, és azóta keresnek új támogatót. Így a „The AAA” stadion most új nevet fog kapni.

A pornós cég közölte, hogy már egy nevet is találtak, amire le lehetne cserélni a tripla A-t.

Az oldal közölte, ők a BangBros Center nevet ajánlják. Ami rövidítve annyi lenne, hogy BBC. Ami – ha valaki esetleg még nem találkozott volna vele – egyben egy pornós szakkifejezés, és a rövidítés a szexfilmek egy bizonyos műfajára utal.

A BangBros közleménye szerint már csak azért is nekik kéne megkapniuk a stadiont, mert egy igazi „hazai” cég, hiszen Miami már nem csak a gyönyörű nőkről és a tengerpartjáról is ismert, hanem róluk is.

Azonban bármennyire is érdekes lenne látni, ahogy a Miami Heat csapata a BBC stadionban játszik, erre nincsen semmi esély. Ahogy azt a Miami Herald című lap írta, a szponzori szerződésre áldásukat kell adniuk a helyi tisztségviselőknek, sőt, a tárgyalásokat felügyelő polgármesternek vétójoga is van.

Carlos Gimenez polgármester szóvivője a lap megkeresésére elmondta, a helyi szabályok tiltják, hogy a stadiont szeszes italokat vagy dohánytermékeket gyártó cég szponzorálja, így a pornó is kiesik, mert biztosítani kell, hogy „családbarát cégekkel kötnek szerződést.”

Amikor a polgármester hivatalát kérdezték erről, egy tisztségviselő csak annyit kérdezett:

Ez komoly?????

A kiemelt képen a BBC stadion látványterve. Fotó: Twitter/BangBros