Miután kiröhögte Györgyöt, most három balettozó férfivel interjúzott Lara Spencer

Mint ahogy arról beszámoltunk, az ABC reggeli műsorában, a Good Morning Americában történt egy incidens, ugyanis a műsorvezető Lara Spencer illetlen módon kinevette a balettórákra járó György herceget.

Azóta bocsánatot kért Instagram-sztoriban, amit valószínűleg kevesen láthattak, mert legutóbb

élő adásban esedezett bocsánatért, gyaníthatóan az ABC fejesei rászóltak, hogy egy Instagram-posztnál azért több is járna Györgynek.

Ahogy fogalmazott:

– mondta a műsorvezető, akiktől szintén elnézést kért – a még kellemetlenebb jelenetek alább láthatóak:

.@LaraSpencer apologizes for her comments about boys and dance and sits down with 3 celebrated ballet dancers: “It has been a true education for me.” pic.twitter.com/bYJUvVGaXK

— Good Morning America (@GMA) August 26, 2019