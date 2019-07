Az Outkast egyik fele az utcán fuvolázik mostanában

Philadelphiában többen is belefutottak, ahogy a sztár az utcán sétálgatva játszik a hangszerén.

Több ember is beszámolt róla közösségi médián Philadelphiából, hogy éppen a dolgát végezte, amikor valaki elkezdett fuvolázni, majd észrevette, hogy az illető nagyon hasonlít André „3000” Benjaminra, az Outkast legendás duó egyik tagjára, aztán rájöttek, hogy ez tényleg ő. Mint az Okayplayer írja, a rapikon éppen a városban forgat egy AMC sorozatot, amiben játszik, szavad idejében pedig a várost járja fuvolával. Volt, aki arról számolt be, hogy az egyik repülőtéren negyven percig csak fújta a hangszert és szólózott, míg rá nem jött, hogy a sztár az. Úgyhogy ha esetleg arra járunk mostanában és fuvola hangját halljuk, valószínűleg egy popsztár fújja.

So tonight at work we caught Andre 3000 casually strolling around w/ a flute in his hand. — lil plug⚡️ (@chantheplug) 2019. július 10.

Wasn’t tripping. It’s him. 3 Stacks in the flesh. And his flute game is A-1. pic.twitter.com/xbQTqjsJiC — Russ Jack (@Russ_Jack) 2019. július 9.

Andre 3000 is on my flight! He came up to me playing the flute in the airport and being distracted I swore it wasn’t him but now I see it really is him 😭 — Damnnnn Dayna (@Dayna_Bonaduce) 2019. július 8.

I saw a man walking around my terminal playing a flute for 40min and was losing my mind because I thought it was André 3000. And then it WAS André 3000!!! 😍😍😍😭😭 pic.twitter.com/tqQ4C8HBh1 — Antonia Cereijido (@antoniacere) 2019. június 14.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Day 2 seeing Andre 3000 🎵🎶 Alessandra Mercedes (@ssandra_mercedes) által megosztott bejegyzés, Júl 13., 2019, időpont: 11:11 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram