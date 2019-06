Nagyon furán áll bosszút barátnőjén egy chicagói srác, ha a lány felidegesíti

Ha egy férj és feleség vagy barát és barátnő összekülönbözik, ezer és egy módja van annak, hogy kifejezzék sértődöttségüket: nem szólnak egymáshoz, duzzognak, egyikük hirtelen lelép – és még hosszan folytathatnánk.

Mint az egy Twitter-posztból kiderült, a chicagói Theodore Gussie-nak meglehetősen sajátos módszere van a düh levezetésére:

előkeres egy fotót, amin szerepel a barátnője, és felnagyítja a képen a homlokát.

Ennyi.

Theodore Gussie azt írja, minél jobban felbosszantja őt a lány, annál nagyobb homlokot alkot neki. Mutatunk is egy példát:

Kiposztolni nem szokta a fotókat, ez most egy különleges alkalom – de láthatóan bejött az internetezők közösségének: jelenleg több mint 336 ezer like-nál jár a poszt.

A kommentelők egyike maga a barátnő, Adilene Venegas, aki azt írja:

És saját Twitter-oldalán egy közepesen szellemes válaszlépést is láthatunk tőle:

Sometimes when my boyfriend gets me mad, I upload pictures with sacks on his chin pic.twitter.com/4EsmFrSP2a

— Adi (@AdileneVenegas) June 29, 2019