Cardi B-nél senki se táncol rosszabbul az év slágerére

Lil Nas X mémből gigaslágerré váló Old Time Roadja már második hónapja vezeti Amerika legfontosabb slágerlistáját, a Billboard Hot100-at, így kijelenthető, hogy egyelőre az év slágere.

Így lett egy mémből az Egyesült Államok legnagyobb slágere Egy fekete srác country-t és hip-hopot vegyítő slágerét felkapta az internet, majd rövid idő alatt Amerika leghallgatottabb dalává vált.

Ennek kapcsán egy halom híresség felpattant a metaforikus lovára, hogy posztolja a saját reakcióját a számra, vagy éppen azt, ahogy táncol. Például Halsey.

Kim Kardashian és Kanye West gyereke, North egy egész videót is rendezett a számhoz.

Most a legújabb híresség Cardi B, aki Instagramra posztolt videót magáról, ahogy a számra táncol, Lil Nas X pedig tovább osztotta a saját Twitterén. Cardi B-nek is a twerknél kellett volna maradnia talán, mert ennél rosszabbul még valószínűleg senki sem táncolt a számra, beleértve a TikTok felhasználókat is. Ha szándékosan bohóckodott, akkor se mondanánk azt, hogy ez annak legalább jó.

Kiemelt kép: Johnny Nunez/WireImage