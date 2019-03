Életközépi válság! Mit tehet, ha élete párja hirtelen furcsán kezd viselkedni? (x)

Az életközépi válság általában 35-55 év között jelentkezhet. Sokan attól keserednek el, mert nem értek el semmit az életben, mások pedig, akik ekkortájt jutnak el karrierjük csúcsára, egyszerűen vacaknak érzik azt az utat, amin eddig haladtak. A gyerekek már nem laknak otthon, a jövő ijesztővé válik, az ember üresnek érzi magát...

Bálintot nem tette boldoggá, hogy nagyfőnök lett

Bálint közgazdászként végzett az egyetemen, de fogalma sem volt, hogy mit szeretne csinálni. Fiatalon dolgozni kezdett egy multicégnél, és ugyan nem szerette különösebben a munkáját, idővel megszokta és elfogadta azt. Naponta 10-12 órát is robotolt a cégnél, ahol a precizitásával és a kitartásával egyre magasabb pozícióba jutott. Feleségül vette a barátnőjét, született három gyerekük, látszólag harmóniában és jómódban éltek együtt. Bálint 38 éves korára a harmadik legfontosabb ember lett a cégnél, és míg korábban elégedettséggel töltötte el, ahogy egyre feljebb lépkedett a ranglétrán, a vezetői pozíció már nem tette boldoggá. A felesége, Andrea azt vette észre, hogy a férje lehangolt, már a külföldi kikapcsolódásokat sem élvezi, rutinszerűen végzi a feladatait, és otthon is úgy viselkedik, akár egy udvarias gép. Próbált ezekről beszélni Bálinttal, ám a férfiak nehezen nyílnak meg, és panaszkodni sem szeretnek, így semmit nem tudott kihúzni belőle. A fiatal nő aggódni kezdett, miután a legjobb barátnőjét nemrég hagyta el a férje, aki egyik napról a másikra összepakolt, és bejelentette, hogy szabadabb életre vágyik. Andrea félt, nehogy az ő férje is valami hasonló „kiutat” keressen a problémáiból.

Furcsa dolgokra késztet az életközépi válság

Andrea kutakodni kezdett a neten, rengeteg cikket talált az életközépi válságról, és a leírások alapján a férjére ismert. Megtudta, hogy a „midlife” krízis, ami általában 35 és 55 év között jelentkezik, furcsa dolgokat hozhat ki nemcsak a férfiakból, hanem akár a nőkből is. Például hosszú házasságok érhetnek véget egy fiatalabb partner kedvéért. És míg korábban a jelenség leginkább az erősebb nem tagjaira volt jellemző, manapság már nem ritka, hogy középkorú nők tesznek nyílt szexuális ajánlatot fiatal fiúknak a társkereső oldalakon. Ennek leginkább az lehet az oka, hogy körülbelül ebben az életkorban kezdünk szembesülni az öregedés jeleivel a testünkön. A hajunk őszülni, a bőrünk ráncosodni kezd: elkerülhetetlen szembesülnünk a halandóságunkkal. Vágyni kezdünk azokra a dolgokra, amiket elmulasztottunk, vagy nem valósítottunk meg. Az ember pánikszerűen kutathatja fel a régi barátait, kezdhet bele meggondolatlanul új dolgokba, például extrém sportokba – és persze lehangolttá, enyhén depresszióssá is válhat, akár csak Bálint.

Segített a „lélek napsugara”, az orbáncfű

Andrea talált egy orbáncfűtartalmú gyógyszert, a Remotiv extrát, ami segített jobb kedvre deríteni a férjét. A lélek napsugaraként is emlegetett orbáncfű az enyhe depresszió kezelésére régóta bevált gyógynövény. Már az ókorban is alkalmazták melankólia és búskomorság ellen. Nem lehet hozzászokni, vagyis a szervezet nem fog belőle idővel nagyobb adagot igényelni, és függőséget sem okozhat. Javítja a hangulatot, fokozza a motivációt és segít az álmatlanság leküzdésében is. Mivel recept nélkül kapható, Andrea a patikában vett egy dobozzal, és rávette Bálintot, hogy próbálja ki. Pár hét elteltével Bálint hangulata javult, egyre kevésbé volt fásult és búskomor.