Emily Blunt összeöltözött John Krasinskivel a vörös szőnyegen

Emily Blunt és férje, John Krasinski is részt vett a Writers Guild’s Awards-on, ami a forgatókönyvírók szakszerveztének díjátadója, utóbbit jelölték ugyanis legjobb eredeti forgatókönyvkategóriában a Hang nélkülért, aminek társfőszereplője feleségével. A gálára pedig nem is akárhogy mentek, mindketten fekete szmokingban és fehér ingben érkeztek, összeöltözve. Blunt zakóján mondjuk voltak érdekes minták is, meg ő egy túlméretezett csokornyakkendővel bolondította meg szettjét.

Kiemelt kép: Jamie McCarthy/Getty Images, Writers Guild of America, East