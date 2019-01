Jól akar aludni? Eláruljuk a legjobb hálószobatippeket!

Az alvás minőségét alapvetően meghatározza a környezet, ahol alszunk. Ezért összeszedtünk öt könnyen megvalósítható megoldást, amivel jobb körülményeket tud teremteni az alváshoz.

A jó alvás nem is olyan egyszerű. Van, aki nagyon könnyen el tud aludni, de a sokak számára már az elalvás is csak álom marad. Ám az is biztos, hogy még az úgynevezett “könnyen alvók” is tudnának javítani az alvásuk minőségén.

A megfelelő mennyiségű és minőségű alváshoz számos tényező optimális együttállása szükséges. Az egyik ilyen tényező a rendszeresség, vagyis hogy lehetőleg mindig ugyanakkor térjünk nyugovóra. Emellett persze az alváskörnyezet legalább ennyire meghatározó lehet.

Összegyűjtöttük azokat az egyszerű trükköket és apró módosításokat, amelyek javíthatnak az alvás minőségén.

Sötétítőfüggöny

Az alvás minőségét a fényviszonyok jelentősen befolyásolják. A természetes fény, de a városokban tapasztalható fényszennyezés talán még inkább megnehezíti az elalvást, és megakadályozhatja, hogy nyugodtan átaludjuk az éjszakát. A legegyszerűbb módszer, amelyekkel tompíthatjuk mindezeket a hatásokat, egy jó vastag sötétítőfüggöny, ami kiszűri a fényt. Megtapasztalja majd, hogy mennyivel jobban tud aludni, ha a zavaró fényeket kirekeszti a hálószobájából!

Hangulatvilágítás

Sokan vannak, akik nem tudnak teljesen sötétben aludni, mert nem érzik magukat eléggé biztonságban, vagy zavarja őket, hogy éjjel felébredve az orrukig sem látnak. Számukra is ajánlott ugyan a külső fények kizárása, viszont érdemes beszerezniük valamilyen kellemes és diszkrét hangulatvilágítást vagy jelzőfényt a szobájukba. Fontos, hogy ez ne legyen feltűnő, és bántó: kerüljék a hideg, fehér fényforrások alkalmazását, ezek ugyanis akadályozzák a jó alvást.

Az Amerikai National Sleep Foundation azt javasolja, hogy mielőtt lefeküdnénk, kicsit tekerjük le a lámpák fényerejét, és lehetőleg szerezzünk be melegebb színű fényforrásokat a hálóba. Ezzel megnyugtathatjuk magunkat, mielőtt aludni térnénk.

Levendulaolaj

Több olyan tanulmány is létezik, amely szerint a levendula segít az alvásban. A növény illóolaja csökkenti a vérnyomást és lassítja a pulzust, így segít előkészülni a szervezetnek az alváshoz.

Többféle megoldáshoz folyamodhatunk: vihetünk levendulát a hálószobánkba, akár friss, akár szárított formában is, és még egyszerűbb, ha illóolajat párologtatunk.

Rakjunk minél nagyobb rendet

Egyes felmérések eredményei azt igazolták, hogy a rendezetlen környezet nagyon rossz hatással van az alvásra. Szerencsére talán ezt a legkönnyebb megoldani, hiszen elég, ha rendet rakunk a hálószobában.

Minél egyszerűbb, rendezettebb, letisztultabb környezetben alszunk, annál jobb minőségű lesz az alvásunk. Érdemes tárolószekrényeket vagy dobozokat beszerezni az apróságok elpakolásához, mert már az megnyugtatja az elalvás előtti tudatunkat, hogy nem látunk minden felületen kipakolt tárgyakat.

Növények

A növényeknek természetesen nem csupán esztétikai értékük, de számos, az egészségre gyakorolt hatásuk is van. A növények jelenléte több tanulmány szerint arra sarkall minket, hogy tartsunk minél nagyobb rendet és tisztaságot a környezetünkben.

A zöld levélnövények pedig a hálószoba levegőjét is tisztítják, és a jó levegő ugyancsak a jó alvás nélkülözhetetlen kelléke!