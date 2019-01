Amerika legnagyobb zenei fesztiválja elírta az egyik fellépőjének a nevét

Tegnap éjjel bejelentették Észak-Amerika legnagyobb zenés fesztiváljának, a Coachellának a fellépőit, kiderült, hogy a három napos fesztivál három legnagyobb fellépője Ariana Grande, a Tame Impala, és Donald Glover zenei perszónája, Childish Gambino lesznek.

Volt viszont egy bejelentés, ami elég sok kérdőjelet szűlt, hogyanis senkinek se volt fogalma se, hogy kicsoda az a Gucci Gang.

Többen arra tippeltek, hogy talán Lil Pumphoz lehet köze, neki ugyanis van egy népszerű Gucci Gang című száma, talán alakpított valamilyen extra formációt. Aztán felkerültek az előadók külön is a weboldalon egyenként, és képeket is töltöttek fel hozzájuk, rögtön nyilvánvalóvá vált, hogy Gucci Mane-re gondoltak, csak valaki több helyen is elírta.

Egyelőre még nem javították sehol a nevét, a B opció viszont igencsak valószínű, hogy Gucci Mane így karrierje későbbi fázisában váratlanul nevet váltott volna.

Kiemelt kép: Josh Brasted/Getty Images