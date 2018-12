Halála előtt 14 évnyi karácsonyi ajándékot hagyott 2 éves szomszédjának egy idős férfi

Amikor a walesi Owen Williams december 17-én kinyitotta az ajtót, és meglátta szomszédja, a 85 évesen elhunyt Ken lányát, kezében egy nagy műanyag zacskóval, az első gondolata az volt, hogy szemét van benne. És a nő arra akarja kérni, hogy segítsen neki kidobni. Nagyot tévedett.

A zacskóban ugyanis becsomagolt karácsonyi ajándékok volt. 14 darab. Amit a nemrég elhunyt szomszéd Williams kétéves kislányának vásárolt, hogy az elkövetkező években oda lehessen adni neki.

– mondta el Williams a BBC brit közszolgálati adónak.

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents he’d bought for *our* daughter for the next thirteen years. 😢 pic.twitter.com/6CjiZ99Cor

— Owen The Saints Go Marching In 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@OwsWills) December 17, 2018