Will Ferrell hangyás joghurtot tömött magába, James Cordennek csak nyers pulykahere jutott

James Corden valószínűleg a világ legundorítóbb late-night show-játékának adott helyet legutóbbi adásában, ahol Will Ferrell színész volt a vendége. A műsor egyik részében párbajoztak a beszélgető felek: különböző undorító ételkülönlegességek voltak kipakolva az asztalra, és lényegében egy picit átkomponált felelsz vagy mersz kihívás kerekedett a játékból.

A dolog lényege az volt: Ferrell és Corden vagy felelnek a kínos, ciki, kellemetlen és nyilván humoros kérdésekre — vagy magukba tömik az olyan finomságokat, mint a

nyers marhanyelv

egy tál fehérjoghurt hangyákkal megszórva

disznóhús kocsonya-kockában

egy pohár osztriga kolbászzsírba morzsolva

gusztustalanul nagy, sült víziskorpió

sült halszem

jalapeno paprika belső elkeverve majonézzel, smoothie-koktélként szervírozva

nyers pulykahere

Ferrel rögtön nyomott is egy poént, mondván gyerekkori emlékeket idézett fel benne ez a sok gyönyörű étel, mikor a családi asztalnál ültek anno. A kérdező választhatta ki, milyen kaját kellett megennie annak, aki félt válaszolni a kellemetlen kérdésekre, amelyek ilyen szinten mozogtak:

Melyik Carpool-karaooke vendéged zenéjét kedveled a legkevésbé?

— tette fel az első kérdést Ferrell, Corden pedig nem válaszolta meg, ezért be is nyomta a nyers marhanyelvet. Ennél csak kínosabb jelenetek következtek, mint amikor a műsorvezetőnek fel kellett tudnia sorolni a show zenekarának tagjainak teljes nevét. Ferrel is kapott a jóból, például ilyen kérdésekkel:

Mark Wahlberggel, Mel Gibsonnal vagy John C. Riley-val dolgoznál együtt újfent a legkevésbé?

A színész azonnal megette a halszemet:

Kiemelt kép: YouTube