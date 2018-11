Milliók utálták az üzletvezetőt, aki nem szolgált ki színes bőrű fiatalokat, végül mindenki meglepődött

A videó nagyon is ismerős volt. Több hasonlót is láthattunk már. Egy amerikai gyorsétterem dolgozója nem hajlandó kiszolgálni néhány színes bőrűt, és rendőrt hív rájuk. Csak azért, mert feketék, egy mondvacsinált indok mögé bújva. A hétköznapi rasszizmus átlagos megnyilvánulása. Majd jön a teljesen jogos felháborodás, az érintett cég bocsánatkérése, a kérdéses munkatárs azonnali kirúgása, és a fogadkozás, hogy ez soha többet nem fog megtörténni.

A Twitteren előző hét pénteken közzétett felvétel is ezt az utat járta be.

A videó, amit alig két nap alatt már több millióan néztek meg, a Minnesota állambeli Saint Paul városában készült, a Chipotle mexikói gyorsétteremlánc egyik vendéglőjében, és azt lehet látni, ahogy a pult mögött álló fehér nő közli öt fekete vendéggel, hogy csak akkor hajlandó őket kiszolgálni, ha előre kifizetik a számlát. Ami ott nem szokás.

Az öt fiatal mindegyike előkapta mobiltelefonját, és videózni kezdte a csütörtökön történtincidenst, és egyikük, a 21 éves Masud Ali a Twitter-oldalán gyorsan közzé is tett több felvételt. A mellé írt szövegben pedig értetlenkedve kérdezte, „egy hosszú munkanap után” miért nem ehet pár falatot „egy csapat jól szituált fiatal afroamerikai”.

Az első, mostanra már több mint 9,5 milliószor megnézett videón látni lehet, ahogy a menedzser mosolyogva közli a fiatalokkal, hogy előre kell fizetniük, mert „soha nincs nálatok pénz, amikor idejöttök”.

– hallani a fiataloktól, akik egyre vehemensebb kezdték el kritizálni, hogy milyen előítéletesen kezelik őket. Amit megerősített számukra, hogy egy közben rendelő fehér nőtől már kérte az üzletvezető, hogy előre fizesse ki a rendelt ételt.

