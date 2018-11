Brad Pittet perlik, mert élhetetlen házakat jótékonykodott

Brad Pitt a Katrina-hurrikán után New Orleans-ben építtetett olcsó, természetbarát házakat a katasztrófa miatt hajléktalanná váló emberek számára Make It Right nevű szervezetén keresztül. Most viszont többen keresetet nyújtottak be ellene, ugyanis a házak rémesen lettek felépítve, ami miatt rengeteg a szivárgás és megkeseríti a benne élő emberek életét a vád szerint. Pitt viszont benyújtott egy kérést, hogy a neve ne kerüljön bele az ügybe, ugyanis szerinte nem az ő felelőssége, hogy a szervezete rossz házakat épített, így ő nem büntethető ezért szerinte. Ugyanakkor a szervezet tisztázását nem kérte, így amennyiben elfogadja a bíróság a kérését, a szervezet továbbra is perben áll. A PageSix információ szerint Pitt a nyáron több milliót fizetett saját zsebből a kérdéses házak javítására.

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images for HFA