Sinead O’Connor áttért az iszlám hitre és megváltoztatta nevét

A világ egyik legismertebb énekesnője, Sinead O’Connor úgy döntött, hogy áttér az iszlám vallásra, ennek fényében pedig nevét is megváltoztatta. O’Connor a döntéséről Twitter-oldalán mesélt.

Az énekesnő nem először döntött a névváltoztatás mellett, közel egy éve ugyanis Magda Davitt néven folytatta tovább életét, legújabb, arab neve pedig Shuhada’ lett.

– írta ki Twitter-oldalára az énekesnő, majd folytatta.

I should have said the Q’raan CONFIRMS previous scriptures Except where it points out illegal

alterations in those scriptures. Made by those who did not submit themselves as they ought have, to God. Who by the way never gets any royalties when people buy the Bible

— Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) October 25, 2018