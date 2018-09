Tangában ment el egy partira az angol plus size modell

Londonban épp most zajlik a Fashion Week, ami egy újabb ok arra a modelleknek és a hírességeknek, hogy partiról partira járjanak. Az angol plus size modell, Felicity Hayward is részt vett az egyiken, a szettje pedig nem sokat bízott a képzeletre.

Hayward ugyan felvett egy overállt a fehérneműje felé, de mivel az teljesen átlátszó volt, így minden tökéletesen látszott. Ez persze cseppet sem hozta zavarba. Sőt, büszkén pózolt tangás fenekével.

A szőke plus size modell egyébként is élharcosa annak, hogy mindenki elfogadja a saját testét és senkit ne bélyegezzenek meg azért, mert kilóg a nagyon szubjektív “tökéletes” címkéből.

Kiemelt kép: Fotó: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Revlon