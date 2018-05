Nyerjen lézeres szemműtétet! (X)

Lézeres szemműtéten gondolkodik? Elege van a szemüvegéből? Nyerje meg!

A Budai Szemészeti Központ munkatársai úgy döntöttek, hogy még több ember számára szeretnék elérhetővé tenni látásjavító műtéteiket, így most néhány kérdés helyes megválaszolásával bárkinek, akinek megvannak az egészségügyi feltételei a műtétre, és velük játszik nyerhet!

A központban már 10 éve végeznek látásjavító műtéteket: DiamondFEMTO, OptiLASIK és PRK kezeléstípusok is elérhetőek a klinikán. Már több ezer embert szabadítottak meg a szemüvegüktől és az azzal járó kellemetlenségektől.

A laikusok számára a kezelés elnevezései így elsőre lehet, nem szolgálnak elegendő információval, ezért szeretnénk egy kicsit bemutatni ezeket. Ha figyelmesen elolvassa a cikket, tesztelheti tudását, és meg is nyerheti a lézeres látásjavító eljárást!

DiamondFEMTO , ami a lézerkezelés űrtechnológiája



A legmodernebb, svájci, 2 lézeres femto kezelés. Hívószavai a csúcstechnológia, a tökéletesség, a gyorsaság, és az innováció. Teljesen fájdalommentes, gyors, és azonnali éleslátást biztosít! A műtét csak néhány másodpercig tart, és pár óra múlva már autót vezethetünk, sőt másnap akár dolgozhatunk is. Ideális azok számára, akiknek nincs felesleges idejük, és előnyben részesítik a legújabb technológiákat.

A Diamond FEMTO lézeres látásjavító műtétet az év bármelyik szakában elvégeztethetjük, nincs magasabb kockázat nyáron. Az életében alig akasztja meg a szemműtét, hiszen közvetlenül a műtét után, akár tévézhet is, kocogni, mozogni már másnap mehet, és a nőket is megnyugtathatjuk, hiszen egy hét után már a sminkelés is engedélyezett.

Végre élvezheti a nyaralás csodás tájait szemüveg nélkül is. 4 héttel a műtét után már fürödhet, úszhat, így semmi akadálya annak, hogy akár nyár elején jelentkezzen a műtétre. Azért a napszemüveg ne maradjon itthon, mert arra az első hónapban mindenképpen szükség van. Tudjon meg mindent a nyáron elvégzett szemműtétekről itt.

OptiLASIK



Vagyis, a már jól bevált technológia. Megbízható, eredményes, a Budai Szemészeti Központban már több ezer szemet szabadítottak meg a szemüveg börtönétől ezzel az eljárásssal. A kezelés fájdalommentes, gyors, és a gyógyulási idő mindössze pár nap.

Mi is az a PRK?



A PRK kezelés, a lézerkezelések hagyományos formája, melynél nem a gyorsaság és a kényelem a legfőbb szempont, hanem, hogy a hatékonysága évtizedek óta bizonyított. A PRK esetében a gyógyulási folyamat több kellemetlenséggel jár és legalább 1 hétig pihenni kell otthon és sokkal több korlátozással jár, de az eredmény éppen olyan jó, mint a többi kezelés esetében.

A Budai Szemészeti Központban az alkalmassági vizsgálat alapján azt a kezelést ajánlják a pácienseknek, amely mind orvosi, mind életmód szempontjából a legideálisabb. A lézeres látásjavítással alapvetően a távoli szemüvegtől tudják megszabadítani, tűéles látást biztosítva. A legmodernebb DiamondFEMTO kezeléssel -12 és +6 dioptria között tudnak kezelni és nem akadály az sem, ha cylinderes a szeme.

Kíváncsi, hogy alkalmas-e a műtétre? Egy pár perces alkalmassági teszt kitöltésével már egy lépéssel közelebb kerülhet a lézerszemű látáshoz!

Tesztelje tudását és nyerjen!