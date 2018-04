Félek, hogy a pornónézésre rámegy a kapcsolatom

A pornó sokat rombolhat a párkapcsolaton, még azoknál is, ahol egyáltalán nem áll fenn függőség, és nem is pótcselekvés, csak időnként előfordul. Mit tehet a férfi, ha bevonná a partnerét azért, hogy ne veszítse el a párkapcsolatát? Hogyan lehet felépíteni a közös pornónézést, hogy az új élmény legyen a pár életében, ne pedig egy olyan cselekvés, ami a két ember közé áll? A Kérdezd a szexterapeutát! blogban a pornóval kapcsolatban válaszol szexuálterapeuta szakértőnk — ha a pornóról szeretnél többet tudni, vagy a szexuális élet egyéb kérdéseiben szeretnél segítséget kérni, írd meg a timea.sereg@24.hu email címre!

Segítséget szeretnék kérni, ugyanis lebuktam a pornóval. Két éve élünk együtt a barátnőmmel, és egyik este hamarabb érkezett haza a tervezettnél, én pedig éppen pornót néztem. Az ezzel járó maszturbálásomra pont rányitott, hirtelen nem tudtam, mit tegyek, gyorsan lecsaptam a laptop tetejét, és igyekeztem elrejteni a farkam, de az egész nagyon kínos volt. Azóta faggat erről, megnézte az előzményeket is, és bár nem hibáztat, de érzem, hogy ez neki probléma. Azóta nem igazán tudtuk megbeszélni rendesen, és nem is tudom, mit tehetnék, érzem, hogy távolodunk egymástól, de nem szeretném, hogy rámenjen a kapcsolatunk erre. A pornóról sem szeretnék egy életre lemondani, inkább vele együtt nézném, és hazudni sem akarok neki. Nem csinálom ezt rendszeresen, de havonta, kéthavonta megtörténik. Mit tegyek?

Olvasónk, Vilmos küldte nekünk a kérdését, aggodalma érthető, de nem reménytelen. A közös pornónézés az a cselekvés, amivel bevonható a partner, és amin keresztül bizonyíthatjuk, nem vonzódunk jobban a pornószínészekhez, nem velük szeretnénk együtt élni, hanem a partnerrel.

Rombolás helyett építés

A legtöbb ember életének szerves része az önkielégítés és a pornónézés, mégis kevesen vannak, akik ezt megosztják a partnerükkel, mert titkolják, szégyellik. Pedig közösen is élmény lehet a pornó, nem törvényszerű, hogy rámenjen a párkapcsolat a felnőttfilmekre. Nehéz egyáltalán szóba hozni a témát, sokan ugranak a pornó szót hallva, és görcsben áll a gyomruk. Nekik kifejezetten ajánlott, hogy legalább egyszer rávegyék magukat erre, teljesen más ugyanis együtt nézni, mint egyedül, ráadásul ha közös az élmény, akkor együtt választhatják ki, mit is szeretnének nézni. A felvezetés lehet akár ez a cikk is, miért is ne beszélhetnénk arról, mit láttunk a neten?

Láttam ma egy cikket a pornónézésről a partnerrel, szerintem kipróbálhatnánk, lehet, hogy izgi lenne veled erotikus filmet nézni.

Amikor szóba kerül a közös pornónézés, konkrét okokat mondjunk, miért gondoltunk erre. Ezzel elkerülhető, hogy a nő arra gondoljon, hogy már megint más csajokat akar nézni a pasija, akikhez jobban vonzódik nála. A valóság az, hogy szinte biztos, hogy a nők fejében ez jár, ha a pasijukról kiderül, rendszeresen pornót néznek, még akkor is, ha ők maguk is olykor-olykor néznek pornót. Ez egyébként fordítva is igaz, a pasik fejében is felbukkannak ilyen gondolatok. Amikor felmerül a közös pornónézés, célszerű megnyugtatni a partnert arról, hogy nem azért vágyunk a pornófilm nézésére vele, mert másokat akarunk szexelni látni, hanem mert a kettejük közti köteléket szeretnék erősíteni egy új élménnyel.

Ha együtt választjátok ki a pornófilmet, akkor már csak arra kell ügyelni, hogy senki ne jegyezze meg, milyen jó segge van a pornószínésznőnek, vagy hogy milyenek a képességei a pornószínésznek. Ilyen megjegyzésekkel garantáltan belerúghatunk egymásba, és nem a távolság növelése, hanem a közös, új élmény megélése a cél. A pornófilmeknél érdemes olyat választani, amiben nem csinálnak hatan billiárdasztalt egy nőből, amiben puhább jelenetek vannak, és amire mindketten azt mondjátok, hogy szívesen megnéznétek. Bár az Emmanuelle-filmek ma már bugyutának tűnnek, de pont ezért is van hangulatuk és bájuk, akár egy pizzával bekuckózva is bátran megnézhetők – nem kell tehát rögtön a brutál kategóriákra keresni.

Jó, ha a látott jeleneteket megbeszélitek egymással: mi az, ami szexinek tűnik, izgatónak hat, és ne arról folyjon a beszélgetés, mi a rossz a filmben, ezzel elvehetjük egy életre a kedvet a közös pornónézésről.

Fontos: felnőttfilmek nem dokumentumfilmek, tehát amit ott látunk, az nem a valóság, irreális,

éppen ezért is fontos, hogy a közös pornónézésnél sokszor nézzünk egymás szemébe, ezzel is éreztetve egymással, hogy a pornószínészek nem állhatnak a kapcsolat útjába.

Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta