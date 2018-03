A játék hatására olyan képességeid is előjöhetnek, amikről korábban nem is tudtál

Mészáros Bori és Vágó Ádám a Képzőművészeti Egyetemen találkoztak, a mesék és játékok szeretetének hatására pedig hamar egymásra találtak. 2016-ban alapították cégüket a Lulla Gamest, melynek először az volt a célja, hogy Bori mesekönyvét megjelentessék. Ám ezzel együtt elkezdtek gondolkodni azon, hogy játékot is készítenének mellé. Csináltak egy memóriajátékot és ezt annyira élvezték, hogy úgy döntöttek, felnőttek számára is szeretnének társasjátékokat készíteni.

Imádunk játszani és mindketten krimirajongók vagyunk. A kedvencünk a Black Stories, ám azt hamar ki lehet meríteni. Elkezdtünk gondolkodni, hogy miként lehetne olyan krimijátékot csinálni, ahol sokkal nagyobb a kombinációs lehetőség. Így jött a Crime Writers ötlete.

Belebuksz vagy talpon maradsz?

Független kiadóként hatalmas kockázatot vállal az, aki egy teljesen új típusú játékot próbál kiadni, ugyanis egy ilyen vállalkozás óriási befektetést igényel. Fontos persze az ötlet, de ezzel még nem lehet elérni a közönséget.

Belevágtunk és bár nem állt rendelkezésünkre nagy tőke, szerencsénk volt, mert szakmabeliként nem kellett grafikust vagy dizájnert fogadnunk. Nyomdakészre tudtuk hozni a játékot és »csak« a nyomdaköltséget kellett kifizetni. Cserébe hatalmas munkát raktunk bele.

Boriék úgy döntöttek, illusztráció helyett fotókat használnak a kártyákon, ez azért is meglepő, mert tízből kilenc társasjáték-készítő grafikákkal dolgozik.

A lapokon látható fényképeket egy kivételével mind mi készítettük. Szándékosan noiros hatást szerettünk volna elérni, hogy megidézzük Poirot hangulatát. Volt, hogy filmes kellékeket béreltünk, de egy régi családi fotó is látható a kártyák között.

Hazánkban is egyre több független kiadós próbálkozás van és nemzetközi sikerekre is születnek példák. Többségük stratégiai, táblás játék, ugyanis manapság ezek a legnépszerűbbek. A legtöbb kisvállalkozás nem is próbálkozik hazai piacon a hatalmas gyártási költségek miatt: készítenek egy prototípust, és interneten támogatókat gyűjtenek a megvalósításához. Egy játék létrehozásához ugyanis komoly tőkére van szükség. Egy próbajáték legyártása 10-100 ezer forintba is kerülhet, a sokszorosítás pedig több milliós tételeket takarhat, nyilván ez is attól függ, mennyi és milyen elemekből áll a játék. És akkor még szó sem esett a marketingről, amibe szintén invesztálni kell.

A Lulla Games alkotói szerint a nagy kiadócégeknél más a helyzet. Ha néha ki is dobnak egy-egy újítást, többségében maradnak a mainstream vonalnál. Rengeteg játékot kiadnak és nem foglalkoznak a kockázattal, ugyanis ha egy bukik, a következő tízből majd megtérül a haszon. A minőség is fontos szempont.

Sokan a könnyebb haszon és talpon maradás érdekében silány minőségre váltanak.

Ha gyerekjátékról van szó azonban más a helyzet: mindennek vegyszer- és méreganyagmentes festékből és papírból kell készülnie.

Ötletből játék

Az ötletbörze után a játék kitalálói létrehoznak egy prototípust. A Crime Writers esetében üres kártyákra írott szavak alkották ezt. Először a kitalálók, majd a család és a barátok próbálhatták ki, később azonban megkerestek társasjátékklubokat, de teljesen független csoportokat is. A Crime Writers tesztelése egy évig tartott. Ha ennek vége és kiderülnek a hibák, ezek átalakításával megreformálják a játékot, és jöhet a grafikai tervezés, majd a nyomtatás.

A játék nevét ezután levédetik, ami újabb borsos kiadást jelent, nyelvenként ez ugyanis több százezer, de akár milliós tétel is lehet. Ezért döntöttek ők az angol cím mellett, azt ugyanis 75 ezer forintból megúszták.

A pontrendszerének kialakítása volt a legnehezebb. Egy ilyen szabad rendszerű játékot nehéz behatárolni, de különösen a magyar közönség számára különösen fontos, hogy a játék végén hirdethessenek győztest.

Elvárás a versenyhelyzet

Bori szerint több országban, például Németországban is az élvezet kedvéért játszanak, ám itthon más a helyzet. Sokakban még mindig a Gazdálkodj okosan! és a Ki nevet a végén? jelentik a társasjátékok fogalmát, másrészt a játék maga egy illuzórikus terep, ahol problémákat kell megoldani és saját képességeinket kipróbálni, az itt kreált problémákat meg kell oldani, és ennek végrehajtása a siker lelkiállapotát okozza bennünk. A jutalomközpontot stimulálja: ügyes voltam, megoldottam, teljesítettem.

Ádám úgy gondolja, mindenkinek szüksége van arra, hogy játsszon, és ezt nem szabadna a korral feladni:

Olyan képességeid is előjöhetnek, amikről korábban nem is tudtál. Gondolj csak bele: egy nehéz munkanap után mennyire jól eshet, hogy végre valamiben sikeres vagy. A játék egy ősi dolog, ami kiragad minket a hétköznapokból és egy külön világba visz. Egy film vagy egy színház is kikapcsol, de ott passzívan vagy jelen a dologban. A társasjátéknak aktív részese vagy és ez nagyon fontos eleme az életnek.

A társasjátékok jövője

A játékkészítők szerint például a sakk is egy alap játék, ami olyan mechanikával rendelkezik és olyan örök érvényű logikai dolgokat tartalmaz, ami nem tudja érvényét veszíteni. A mai napig van igény arra, hogy olyan játékok szülessenek, amik teljes mértékben kizárják a szerencsefaktort és csak a logikára épülnek, de a Ki nevet a végén? felet elrepült az idő.

Jelenleg körülbelül 30 ezer játék van a piacon ami fölkerült a Boardgamegeek listájára. Ez a társasosok Facebookja, ami ott nincs jelen, az nem létezik, és ez hamar kiderül annak, aki ezzel kezd el foglalkozni

– meséli Ádám, aki szerint a társasjátékok egyébként már egy jó ideje a reneszánszukat élik. A fő irányvonalat továbbra is a stratégiai és a táblás figurás játékok képviselik, de egyre több az innovatív megoldás.

A legújabb őrület például, hogy a társas fanok azért vesznek meg termékeket, hogy a figurákat kifessék. Ennek a tevékenységnek akkora már a tábora, hogy külön csoportok is létrejöttek. Közösségi oldalakon elárverezik a kifestett műalkotásokat, sőt a kiadók már szándékosan terveznek sokszor ököl nagyságú bábukat, hogy még nagyobb élvezetet nyújthassanak. Ezek már szinte szobroknak minősülnek.

A játékkészítő páros szerint határ a csillagos ég. A fő kérdés pedig már nem az, hogy játszunk-e, hanem, hogy hogyan találd meg azt a játékot, ami neked való.

Lépjünk túl a Monopolyn, felejtsük el a Ki nevet a végén?-t és álljunk neki újra játszani. Szerencsére a játékok népszerűsége folyamatosan nő, és egyre inkább az derül ki, hogy a mai generációnak igen is szüksége van az analóg dolgokra is.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu