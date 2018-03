Meztelen nős fotót kapott a kamarától az összes ügyvéd Utahban

Meztelen női melleket kapott premier plánban az arcába Utah állam valamennyi ügyvédje hétfőn. A tizennyolc pluszos fotó egy hivatalos email-ben érkezett, az állami ügyvédkamarától – írja Huffington Post.

Ezzel a rövid üzenettel reagált az ügyre az érdekvédelmi szervezet a Twitteren.

A levél egyébként, a tárgymező arról szólt, hogy a kamara minden érdeklődőt szívesen lát a március 8.-án kezdődő, nagy tavaszi jogásztalálkozón. A meztelen nő fotója azonban nem vendégcsalogatónak került a levélbe.

Every lawyer in the state got an email of a topless woman from the Utah State Bar – https://t.co/idbJi5Kncu https://t.co/ZB4TxCZakv pic.twitter.com/h5tXGewd5T

— Logan Utah News (@Logan_News) 2018. március 6.