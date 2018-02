Megvan az Eurovíziós Dalfesztivál magyar indulója

Szombaton este elérkezett A Dal döntője, ahol kiderült, hogy ki képviseli Magyarországot 2018-ban az Eurovíziós Dalfesztiválon május 8. és 12. között Lisszabonban.

Előre szinte lehetetlen volt megjósolni a végeredményt. A YouTube-statisztikák alapján Király Viktor volt a legnépszerűbb, de mivel egyben a legismertebb is ő, ez nagyjából semmit nem jelent. Szabó Ádám és Heinz Gábor BIGA dalai alatt is rengeteg volt a lájk és a megtekintés, Dánielfy Gergelyt pedig már korábban az év felfedezettjének szavazták meg.

A nyolc döntős közül a győztes végül az AWS lett a Viszlát nyár című dallal.

A műsorban nyolc finalista között dőlt el a küzdelem. A Dal 2018 döntőjébe jutott Dánielfy Gergely az Azt mondtad című dallal, Süle Zsolt a Zöld a májussal, Heincz Gábor BIGA a Good Vibez című számmal, a Leander Kills a Nem szól harang című szerzeménnyel, az AWS Viszlát nyár című dalával, Horváth Tamás a Meggyfával, Király Viktor a Budapest Girl című dallal, valamint a yesyes az I let you run away című szerzeménnyel állt színpadra.

Ezúttal a dalokat egyenként nem pontozták, de az összes produkció meghallgatása után a zsűri – Schell Judit, Frenreisz Károly, Both Miklós, Mező Misi – négy dalt juttattak tovább a fináléba. A legjobb négybe Dánielfy Gergely, Király Viktor, a yesyes és az AWS került be. Közülük a nézők szavazatai alapján választottak győztest. A döntés alapján az AWS utazhat májusban Portugáliába, hogy hazánkat képviselje az Eurovízión, és az övé lett a Magyarország legjobb dala cím is.

Az AWS egy alternatív rock–metal, post-hardcore stílust játszó zenekar, amit 2006 nyarán alapított Brucker Bence, Kökényes Dániel, Siklósi Örs és Veress Áron. A Dalban már egy jóval érettebb slágerrel indultak, mint amilyen zenét kamaszként játszottak, de a metálos hangszerelést megtartották. Az eredményt először ők maguk is alig hitték el, kikerekedett szemekkel álltak a bejelentésnél, ami nem csoda, hiszen eddig főleg egyéni előadók kaptak esélyt az Eurovíziós indulásra Magyarországon, ráadásul az általuk képviselt irányzat sem átlagos a versenyen.

A Dal-ban néhány vendégfellépő is helyet kapott. Mások mellett a tavalyi győztes, Pápai Joci, és az egyik zsűritag, Mező Misi zenekara, a Magna Cum Laude is színpadra állt. A műsorban vette át a díjat A Dal 2018 Akusztik verseny győztese is, ami a Leander Kills formáció lett – így kissé kárpótolták őket azután, hogy kimaradtak a legjobb négyből a fő versenyben.

A 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválon 43 ország lesz jelen, hosszú idő után ez az első év, hogy senki nem mondta vissza a szereplést. A dalfesztivál hivatalos mottója idén az All Aboard! lett, mely magyarul az jelenti, hogy Beszállás!, vagy Mindenki a fedélzetre!.

(Kiemelt kép: Kaszner Nikolett / MTVA)