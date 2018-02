Delhusa Gjon: Halálhíremet keltették

Korábban már mi is beszámoltunk róla, hogy Delhusa Gjont megműtötték, amelyről a zenész közösségi oldalán tett közzé egy fotót. A bejegyzést követően több bulvárlap is agydaganatról számolt be, amelyre Delhusa a Mokka stúdiójában reagált.

Úgy érzi, hogy bolhából gyakorlatilag elefánt gyártottak, hiszen agydaganatról szó sem volt.

Egy kisebb sportsérülés, sebecske nem gyógyult be – viszketett, ugye állandóan hajkefe, hajszárító érte – és akkor elmentem a bőrgyógyászhoz, aki azt mondta, hogy ez egy nem gyógyuló seb és ezt meg kell azonnal műteni. Tulajdonképpen majdnem halálhíremet keltették és egy zsírmirigy volt, amit eltávolítottak a bőr alól

– mesélte a műsorban a zenész, aki azt is elárulta, hogy már a műtét napján fellépése volt.

Az énekes amúgy egészségügyi szempontból a halogató típusú emberek közé tartozik.

Amúgy csak azért, mert annyira – szinte már túlságosan is – egészségesen élek, és annyira megválogatom, hogy mit eszek, reggeltől estig és azokat kínosan felügyelem

– mesélte a zenész, aki nem az egyetlen sztár, akinek mostanában halálhírét keltették. Az elmúlt évek álhalálhíreiről összeállított cikkünket, az alábbi linkre kattintva olvashatják el.

(Kiemelt kép: TV2/Mokka)