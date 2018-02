Orgazmusmentes szexszel a jobb szexuális életért

Az orgazmust átélni jó érzés, viszont az odáig vezető útra ritkán koncentrálunk. Pedig mind a saját reakcióinkat, mind a partnerét érdemes lenne másodpercről másodpercre végigkövetni anélkül, hogy azt várnánk, mikor élvez hatalmasat a másik.

A férfiak és a nők egyaránt tévesen gondolják azt, hogy a szexnek a férfi orgazmusával vége van, sőt, akkor nevezhető az igazinak, ha a nő is vele egyszerre éli meg a csúcspontot hüvelyi behatolással. A valóság ehhez nem igazán közelít: a szexualitás akkor is élvezetes és rendkívül finom, ha egyik fél sem arra koncentrál, hogy meglegyen az X orgazmus, különben fabatkát sem ér nőként vagy férfiként. A következetes orgazmusüldözés igen károsan hat a szexuális életre, ez szinte garantálja, hogy előbb vagy utóbb kudarcélmény csúszik be és a frusztráció lesz az úr a háznál.

Az orgazmus alapvetően jó, de ha rágörcsölünk akkor semmi értelme

Az orgazmus az egyik legfantasztikusabb érzés a világon, de nem kell, hogy csak arról és egészen arról szóljon a szexuális élmény. Az orgazmusra való fókuszálásnak ugyanis rengeteg mellékhatása van. Ha arra gondolunk szex közben, hogy mikor következik be végre, akkor nem figyelünk az adott pillanatra, ami éppen történik. Nem éljük meg az érzékiséget, a stimulálást, a másik izgatását. Az orgazmuscentrikusság mellett kialakulhat önmagunkkal szemben egy kritikus nézet is. Miért nem vagyok erre képes? Miért nem vagyok normális? Mi a baj velem?

Ezek mellett pedig egyértelmű, hogy képtelenség megtanulni igazán, mit is élvez a partnerünk, melyik az az érintésünk, amitől egész testében megremeg, mi az a puha csók a háta közepén, amit hetek múlva is emlegetni fog. Az orgazmus miatti szorongás a hálószobán kívül is megjelenhet, eltávolodhatunk egymástól, és érzelmi távolság és hidegség is kialakulhat ha a frusztrációnak teret adunk. A nők részéről jelen van a megfelelési vágy, a teljesítmény- és a visszajelzési kényszer: inkább színlelik az orgazmust.

Éppen ezért érdemes időnként kísérletezni, és megbeszélni egymással, hogy adott héten vagy hétvégén csak egy bizonyos cselekvést élünk meg együtt — legyen az csak orális szex, csak csókolózás fehérneműben, csak kézzel történő simogatás, de úgy, hogy semmiképp ne jusson el egyik fél sem a csúcsra.

Egy egész hétvégét is érdemes ennek szánni, azonnal érezhető lesz a hatása, mind mentálisan, mind fizikailag egészen másképp fogjuk magunkat érezni.

Ha nem az orgazmussal, akkor hogyan lesz vége a szexnek?

A meghatározott szexuális élmény közben fontos odafigyelni egymásra, minden történésre, tekintetre, mozdulatra. Lassuljunk le, és éljük meg így az adott pillanatot. A koncentráció így nem az orgazmusról szól majd, nem is a versengésről, mennyiszer képes a férfi vagy nő örömet szerezni a partnerének, hanem arról, hogyan érezzük magunkat közben. Elképzelhető, hogy a szexuális vágy egészen másmilyen szintjét éljük majd meg, olyan mélységét, amit eddig soha nem tapasztaltunk meg. Az is lehetséges, hogy a hatása napokon át tart majd, és ez annak köszönhető, hogy tudjuk, le vagyunk tiltva az orgazmusról. Ebben a hangulatban sokkal könnyebben és nyitottabban tudunk beszélgetni a szexről, kényelmesebben érezzük magunkat a helyzetben és őszintén meg merjük mutatni, mit élvezünk igazán és mit kevésbé.

Izgalmas játék megfigyelni, hogy ha nem az orgazmussal vetünk véget a szexnek, akkor hogyan máshogy. Ha letiltjuk egymást az orgazmusról, teljesen máshogyan fejezzük be, jegyezzük meg közben, hogy mikor érezzük azt, hogy véget ér a szexuális interakció. Amikor abbahagytuk és lezártuk a magunk módján, célszerű azt is megvizsgálni magunkban, hogyan érezzük magunkat az aktuális állapotban. Meg is beszélhetjük, és némi utójátékkal, simogatásokkal, csókokkal ténylegesen lezárhatjuk a testiséget. Orgazmushajhászás nélkül az utójáték jelen lesz a kölcsönös érintkezésben, biztos, hogy hosszabb ideig eltart majd, mint azt elsőre gondolnánk. Ha rászánunk pár napot, az intimitásnak olyan fokát ismerhetjük meg magunkban, hogy rendszeresen napirenden lehet.

Ezzel a módszerrel az erotikus szikra megtartható a párkapcsolatban, és ez nem jelenti, azt, hogy ha a tiltás ellenére véletlenül becsúszik az orgazmus, akkor az ne lenne jó. Tulajdonképpen ez a fajta érintkezés vezeti el a párt ahhoz a magasabb szintű érzelmi és testi érintkezéshez, amiről a szexualitásnak szólnia kellene minden háztartásban.

