Vitézy Dávid a Volánbusz alkatrészhiányáról: Lázárék egy lehetetlen helyzetet próbáltak itt hagyni

Májusban Lázár János hibás döntései nyomán már 290 busz állt alkatrészhiány miatt. Ma ez a szám már 170-re csökkent, de a cél világos: szeptemberre egyetlen járat se maradjon ki azért, mert nincs alkatrész

– írja Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a hivatalos Facebook-oldalán.

A legújabb videójában Vitézy a Volánbusz egyik legfontosabb karbantartó telephelyéről, Fótról jelentkezett be, ahol beszámolt nemcsak a Budapest és Pest megyei buszflottát, de az egész magyarországi távolsági buszközlekedést érintő válságintézkedésekről és munkáról, amivel megfogalmazása szerint sikerült megakadályozni a Volánbusz összeomlását.

Teljesen leállt az alkatrészellátás

Kiemelte: mivel a közlekedés jelenlegi problémái nem egyik napról a másikra alakultak ki, ezért ennyi idő alatt megoldani sem lehet őket. A videóban a miniszter súlyos, az előző kormánytól örökölt problémákat nevez meg a buszközlekedést illetően – megfogalmazása szerint azonban már közelebb kerültek ezek megoldásához.

Korábban is sokat kritizáltam Lázár Jánost amiatt, mert agyonközpontosította a MÁV-nál a beszerzéseket. Minisztériumi jóváhagyás kellett ahhoz is, hogy egy ablaktörlőt vegyen a Volánbusz, vagy hogy egy zsömlét vegyenek az étkezőkocsiba

– mondja a videóban Vitézy.

Ezután elmondja, az előző kormányzat alatt elődje „egy volt iskolatársának” cégénél központosították az összes magyarországi közlekedési cég összes beszerzését, valamint azok összes logisztikai, raktározási, és alkatrészellátási tevékenységét is.

A vége az lett, hogy nem csak önmagában lelassult minden folyamat, de gyakorlatilag egy olyan állapotot idéztek elő május végére, hogy leállt az alkatrészellátása a Volánbusznak

– folytatja a videóban, hozzátéve: az előző kormány alatt a régi szerződéseket is hagyták lejárni úgy, hogy nem voltak meg azok a közbeszerzési eljárások, amik útján orvosolni lehetett volna az alkatrészhiányt.

A teljes videó alább tekinthető meg: