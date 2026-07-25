Török Gábor: Talán nem érdemes elemezni Orbán beszédét, de egy bocsánatkérés történt

Nem könnyű és talán nem is érdemes elemezni Orbán Viktor tusnádfürdői beszédét, mert valójában semmi újat nem tartalmazott – írja közösségi oldalán közzétett posztjában Török Gábor.

Az elemző szerint a hallottak alapján a Fidesz elnöke továbbra is abban hisz, hogy a pártban nem kell semmit változtatni: személyi és tartalmi kérdésekről nem sok szó esett. Török úgy látja, Orbán arra számít, hogy az új kormány gazdasági kudarca felnyitja a választók szemét, akik így visszatérnek a Fideszhez. A poszt szerint a volt miniszterelnök úgy véli, addig csak ki kell tartani, „faiskolaként” segíteni az ellenállást, utána pedig jöhet a régióban amúgy is gyakori visszatérés.

Török Gábor bejegyzésében kiemelte: a sokak által várt bocsánatkérés viszont elhangzott a beszédben. A posztban idézte is Orbán Viktort, aki úgy fogalmazott: