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Török Gábor: Talán nem érdemes elemezni Orbán beszédét, de egy bocsánatkérés történt

Kőrös Gábor / 24.hu
24.hu
2026. 07. 25. 11:59
Kőrös Gábor / 24.hu

Nem könnyű és talán nem is érdemes elemezni Orbán Viktor tusnádfürdői beszédét, mert valójában semmi újat nem tartalmazott – írja közösségi oldalán közzétett posztjában Török Gábor.

Az elemző szerint a hallottak alapján a Fidesz elnöke továbbra is abban hisz, hogy a pártban nem kell semmit változtatni: személyi és tartalmi kérdésekről nem sok szó esett. Török úgy látja, Orbán arra számít, hogy az új kormány gazdasági kudarca felnyitja a választók szemét, akik így visszatérnek a Fideszhez. A poszt szerint a volt miniszterelnök úgy véli, addig csak ki kell tartani, „faiskolaként” segíteni az ellenállást, utána pedig jöhet a régióban amúgy is gyakori visszatérés.

Török Gábor bejegyzésében kiemelte: a sokak által várt bocsánatkérés viszont elhangzott a beszédben. A posztban idézte is Orbán Viktort, aki úgy fogalmazott:

be kell vallanunk, hogy az országot most fölforgató miniszterelnök a mi sorainkból érkezett. Ha van valami, amiért elnézést kell kérnem önöktől, az ez.

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