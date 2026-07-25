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A következő élő közvetítés része Orbán meghirdette, hogy nincs idő az önkritikára, ellenállási politikát kell folytatni, mert megszűnőben a szabadság

Orbán szerint a fiatalok mennek majd szembe elsőként a Tiszával

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 07. 25. 12:06
Kőrös Gábor / 24.hu

Kevés választás utáni interjúja során Orbán már beszélt arról, hogy a fiatalabb választók körében mekkora vereséget szenvedtek. Úgy látja, ha a fiatalok elviselik ezt az önkényuralmi rendszert, akkor így marad minden, de ő nem így ismeri a magyar fiatalságot. Szerinte a fiatalok lesznek majd az elsők, akik szembemennek majd a Tiszával a maguk keresetlen stílusában.

„Történelmi feladat vár a magyar fiatalokra” – jelentette ki.

Végül szintén kérdésre elmondta, volt már jobban is. „Persze, hogy rosszul vagyunk, legszívesebben csak keseregnénk” – mondta, de rögtön megjegyezte, hogy nem tudnak változtatni most a helyzeten, de erősnek kell lenni, és fel kell építeni a szabadság széles koalícióját.

„Mindegy, mi lesz a Fidesszel vagy a KDNP-vel, az a kérdés , hogy mi lesz a hazával, és az a kérdés, hogyan tudjuk a legjobban szolgálni, hogy a hazánk visszataláljon arra az útra, ami boldog életet ad” – mondta, hozzátéve végül, hogy hamarosan ők lesznek majd többségben.

Kőrös Gábor / 24.hu
Kőrös Gábor / 24.hu
Kőrös Gábor / 24.hu
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