Orbán szerint a fiatalok mennek majd szembe elsőként a Tiszával

Kevés választás utáni interjúja során Orbán már beszélt arról, hogy a fiatalabb választók körében mekkora vereséget szenvedtek. Úgy látja, ha a fiatalok elviselik ezt az önkényuralmi rendszert, akkor így marad minden, de ő nem így ismeri a magyar fiatalságot. Szerinte a fiatalok lesznek majd az elsők, akik szembemennek majd a Tiszával a maguk keresetlen stílusában.

„Történelmi feladat vár a magyar fiatalokra” – jelentette ki.

Végül szintén kérdésre elmondta, volt már jobban is. „Persze, hogy rosszul vagyunk, legszívesebben csak keseregnénk” – mondta, de rögtön megjegyezte, hogy nem tudnak változtatni most a helyzeten, de erősnek kell lenni, és fel kell építeni a szabadság széles koalícióját.

„Mindegy, mi lesz a Fidesszel vagy a KDNP-vel, az a kérdés , hogy mi lesz a hazával, és az a kérdés, hogyan tudjuk a legjobban szolgálni, hogy a hazánk visszataláljon arra az útra, ami boldog életet ad” – mondta, hozzátéve végül, hogy hamarosan ők lesznek majd többségben.