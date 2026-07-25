beszédellenzékfideszorbán viktor
A következő élő közvetítés része Orbán meghirdette, hogy nincs idő az önkritikára, ellenállási politikát kell folytatni, mert megszűnőben a szabadság

Orbán megjósolta, hogy pontosan mikor bicsaklik majd meg a Tisza kormányzása

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 07. 25. 11:42
Kőrös Gábor / 24.hu

Orbán azzal folytatta, hogy emlékeztetett a választási eredményekre, amit ő úgy értelmezett, hogy a magyarok 47 százaléka a Tisza ellen szavazott. Szerinte a kormánypárt támogatottsága csökkenni fog, mert a gazdasági alapok és az ehhez szükséges képesség és tehetség is hiányzik a kormányzatból.

Ennek az önkényuralmi rendszernek nincs jövője Magyarországon, „átmeneti jelenség, meg fog szűnni, el fog takarodni, eltűnik az életünkből”. Kérdés csak, hogy mikor derül ki, hogy fenntarthatatlan a helyzet. Egészen pontosan szerinte ez a választást követő „133. nap utáni első napon” derül ki, tehát majd valamikor ősszel. Figyeljék meg, folytatta Orbán, hogy attól kezdve egyre nő majd az ellenállás.

Megemlítette azt is, hogy ki kell állniuk a 2,5 millió szavazójuk mellett, akik mellettük állnak, hozzátette ugyanakkor, hogy ez a 2,5 millió most kevés a többséghez. De nem kell aggódni, mert a többséghez hiányzó százezreket visszahozzák majd a valóság keltette politikai hullámok.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Tőkés László egy perc néma csendet kért
Kvíz: mennyire emlékszel az ikonikus magyar kibeszélő műsorokra?
Megszólalt Divinyi Zsombor: nem tölti be az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói posztját, és jogi lépéseket tesz Hadházyval szemben
Majka Bohár Dánielnek: Szopjatok le mind
Orbán meghirdette, hogy nincs idő az önkritikára, ellenállási politikát kell folytatni, mert megszűnőben a szabadság
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik