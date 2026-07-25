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Drogdílert fogtak a rendőrök: nyomkövető volt a csuklóján

24.hu
2026. 07. 25. 11:44

Járőröző rendőrök figyeltek fel két férfira, akik egy parkoló autóban ültek július 22-én, a XX. kerületben. Ahogy az egyenruhások megközelítették a járművet, az egyik férfi kipattant belőle és egy közeli épület sietett – írja a police.hu.

A rendőrök többször is felszólították a férfit, végül utolérték és igazoltatták. Kiderült: a férfi egy korábbi ügy miatt bűnügyi felügyelet alatt áll, ezért a csuklóján nyomkövetőt visel. Ruházatának átvizsgálásakor a rendőrök egy műanyag tégelyben 4,54 gramm fehér, kábítószergyanús port, 175 ezer forintot, egy üvegpipát, valamint 16 mobiltelefont találtak és foglaltak le. A később elvégzett gyorsteszt THC jelenlétét mutatta ki a szervezetében.

Az intézkedést elkerülni próbáló 34 éves F. István az adatok szerint a környéken árult tiltott szert. Kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A másik férfinél és az autóban nem találtak semmit, ami bűncselekményre utalt volna.

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