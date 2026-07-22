Németh Zsolt: Az oroszpárti percepció, ami a Fidesszel kapcsolatban kialakult, nem tartható fenn

Külpolitikai kerekasztallal folytatódott a 35. Tusványos, és 16 éve az első, amelyet ellenzékből rendez meg a Fidesz holdudvara Erdélyben. A panelben Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő, Csoma Botond, az RMDSZ parlamenti frakcióvezetője, Jeszenszky Géza volt külügyminiszter és Marek Kuchciński, a Szejm volt házelnöke beszélgetett arról, hogy hol van térségünk helye az átalakuló világban.

Jeszenszky 15 év után van itt ismét. Az Egyesült Államok-vezette liberális világrend válsága felől indított: őszintén reméli, hogy egy Trump utáni korban a régi, szabályokon és multilaterális rendszereken nyugvó világ visszaépíthető. Jelenleg mindkét amerikai pártban a szélsőségek uralkodnak, nem a centrum felé tartanak, ezért ez az út nem lesz egyszerű.

Volt külügyminiszterként úgy gondolta, a külpolitikának arról kell szólnia, hogy minél több barátunk legyen: a világ legtöbb országa nem nemzetállamokból, hanem többnyelvű, többvallású államokból áll, a magyar külpolitika iránya a többi állam tisztelete kell, hogy legyen, miközben az identitásunk a Nyugathoz köt minket. Úgy látja, hogy az Orbán-rendszer bukásával hazánk visszatért a Nyugathoz, újra beleszólásunk van a civilizált világról szóló vitákba. Ezután rátért az orosz–ukrán háborúra: