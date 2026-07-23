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7,5 százalék lehet idén a költségvetési hiány

Kormányülés utáni sajtótájékoztató
Mohos Márton / 24.hu
Képünk illusztráció.
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 23. 13:58
Kormányülés utáni sajtótájékoztató
Mohos Márton / 24.hu
Képünk illusztráció.

Magyar Péter nem tud arról, hogy van-e olyan ügy, ami miatt Orbánt büntetőjogi felelősségre kell vonni – válaszolta Baka F. Zoltán kérdésére a miniszterelnök. Ő erről nem is szeretne nyilatkozni, mert nem az ő feladata a nyomozás.

Azt azonban elképzelhetőnek tartja, hogy egy ügy előbb-utóbb oda juthat, hogy felmerül a volt miniszterelnök felelőssége is.

A 24.hu-s Della podcast házigazdájának második kérdése arra vonatkozott, mennyi lehet az idei költségvetési hiány, illetve a jövő évre mi a reális.

7,5 százalék tűnik idén reálisnak, a 7 százalék ideális lenne. Sajnos ilyen örökséget kaptunk az előző kormánytól – válaszolta a miniszterelnök.

A jövőre nézve pedig azt mondta, jóval 6 százalék alatt kell lennie 2027-ben a költségvetés hiányának, de elképzelhető, hogy Kármán András pénzügyminiszter még ennél is alacsonyabb számot mondana.

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