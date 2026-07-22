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Belföld

Bayer Zsolt: „Ideje van a lázadásnak!”

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Farkas György
2026. 07. 22. 08:58
Adrián Zoltán / 24.hu
A publicista szerint megérkezett a Brüsszelből irányított „új demokrácia”.

A Fidesz-alapító publicista a Magyar Nemzet internetes oldalán azt írja, hogy jól meg kell jegyezni 2026. július 21-ét, amikor ügyészségi nyomozók jelentek meg a Fidesz informatikai rendszerét kiszolgáló adatközpontban. Bayer Zsolt az okot – a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzügyeit – nem említi.

Az Ideje van a lázadásnak! című írásában idézi a „Velkey gyerek” [Velkey György László tiszás államtitkár – a szerk.] parlamenti felszólalását, a fideszes Szakács István ügyét, majd arra jut, hogy a Fidesz kommunikációs rendszerének lefoglalása példátlan, hasonlóra a rendszerváltás óta nem volt példa. Bayer Zsolt szerint egyszerre tért vissza 1919 és 1952, a Tisza Párt politikusai ávósok, hívei

keménymagja pedig akasztana is, örömmel, boldogan, aztán este kiposztolná, mennyire nagyszerű volt látni a fákon himbálózni a fideszeseket, arról nem is beszélve, mekkora volt a buli közben, még az Azariah is fellépett, meg a Majka.

A publicista szerint Magyarországra is megérkezett a Brüsszelből irányított „új demokrácia”, amit a francia, angol, német, lengyel jobboldaliak, patrióták már megtapasztaltak. Azt írja: az ügyészségi nyomozók „a hatalom csicskái”, a Tisza Párt valójában a „Brüsszel-féle jogállamot” állítja helyre, ezért eljött a lázadás, az ellenállás, az üvöltés ideje, mert nem ezért alapították a Fideszt, ők nem ilyen világról álmodtak.

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