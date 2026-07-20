Polgár Juditnak 700 milliós támogatást adott az Orbán-kormány sakknevelési programjára

Közel 700 millió forint állami támogatást adott az Orbán-kormány Polgár Judit vállalkozásának az előző ciklusban, hogy egy korábban beindított sakk-képességfejlesztő programot továbbfejlesszen. A 2021-ben kiadott kormányhatározat szerint a pénzt a matematikai gondolkodás fejlesztése érdekében, az iskolai Sakkpalota program kiterjesztésére adták a JPF World Kft.-nek, amely a Polgár Judit Sakkalapítvány cége. A Sakkpalota programra épülő Képességfejlesztő sakk nevű tantárgy 2013 óta általános iskolai alsó tagozatos diákok számára választható tantárgy a Nemzeti Alaptantervben.

Mint ismert, Magyar Péter vasárnap este jelentette be, hogy találkozik Polgár Judittal, és megkérdezi arról, „kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat”. Ez lényegében az jelenti, hogy a miniszterelnök a sakkozónőt kérné fel, hogy ő töltse be a távozó Sulyok Tamás helyett a köztársasági elnöki posztot az új alkotmány elfogadásáig. Polgár váratlan felkérése számos kritikát váltott ki. Török Gábor elemző szerint ez volt Magyar első igazán megosztó lépése, amely támogatói között komoly vitákat generálhat.

Márki-Zay Péter pedig azt emelte ki, hogy korábban nem hallotta Polgárt nyilvánosan bírálni az Orbán-kormányok vitatott intézkedéseit, ami megnehezíti annak megítélését, hogyan felügyelné az állam demokratikus működését.

A 2021-es kormányhatározat arról rendelkezett, hogy